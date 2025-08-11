Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Φωτογραφίες

Διαμαρτυρία κατά των στρατιωτικών ασκήσεων Νότιας Κορέας-ΗΠΑ στη Σεούλ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Μέλη της Κορεατικής Ειρηνευτικής Αλληλεγγύης για την Κυριαρχία και την Επανένωση φωνάζουν συνθήματα και κρατούν πανό και πλακάτ που ζητούν τον τερματισμό των πολεμικών ασκήσεων κατά τη διάρκεια συλλαλητηρίου κατά των στρατιωτικών ασκήσεων των ΗΠΑ και της Νότιας Κορέας, έξω από το προεδρικό γραφείο στη Σεούλ της Νότιας Κορέας, στις 11 Αυγούστου 2025.

Η κοινή άσκηση Ulchi Freedom Shield (UFS) μεταξύ των στρατιωτικών δυνάμεων της Νότιας Κορέας και των ΗΠΑ, διεξάγεται από τις 18 έως τις 28 Αυγούστου.

EPA/JEON HEON-KYUN

 

 

 

Tags

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited