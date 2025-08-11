Διαμαρτυρία κατά των στρατιωτικών ασκήσεων Νότιας Κορέας-ΗΠΑ στη Σεούλ

Μέλη της Κορεατικής Ειρηνευτικής Αλληλεγγύης για την Κυριαρχία και την Επανένωση φωνάζουν συνθήματα και κρατούν πανό και πλακάτ που ζητούν τον τερματισμό των πολεμικών ασκήσεων κατά τη διάρκεια συλλαλητηρίου κατά των στρατιωτικών ασκήσεων των ΗΠΑ και της Νότιας Κορέας, έξω από το προεδρικό γραφείο στη Σεούλ της Νότιας Κορέας, στις 11 Αυγούστου 2025.

Η κοινή άσκηση Ulchi Freedom Shield (UFS) μεταξύ των στρατιωτικών δυνάμεων της Νότιας Κορέας και των ΗΠΑ, διεξάγεται από τις 18 έως τις 28 Αυγούστου.

EPA/JEON HEON-KYUN