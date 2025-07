Το Netflix «ποντάρει» στο anime: Πάνω από 150 εκατ. θεατές και νέες παραγωγές

Το Netflix συνεχίζει να επενδύει δυναμικά στο ιαπωνικό anime, αποδεικνύοντας ότι το άλλοτε niche είδος έχει μετατραπεί σε παγκόσμιο φαινόμενο. Κατά τη διάρκεια του Anime Expo στο Λος Άντζελες, η πλατφόρμα παρουσίασε νέα projects και αποκάλυψε ότι πάνω από το 50% των συνδρομητών της — περισσότερα από 150 εκατομμύρια νοικοκυριά — παρακολουθούν anime.

Η θέαση anime στην πλατφόρμα έχει τριπλασιαστεί τα τελευταία πέντε χρόνια, με το 2024 να σημειώνει ρεκόρ: 33 τίτλοι μπήκαν στο παγκόσμιο Top 10 μη αγγλόφωνου περιεχομένου. Η επιτυχία του είδους είναι τέτοια που το Netflix προσφέρει πλέον μεταγλωττισμένες εκδοχές σε έως και 33 γλώσσες, καλύπτοντας τη ζήτηση σε όλο τον κόσμο.

Ανάμεσα στους τίτλους που ξεχωρίζουν είναι το Sakamoto Days, το οποίο επιστρέφει με νέα επεισόδια στις 14 Ιουλίου, αλλά και το πολυαναμενόμενο Cyberpunk: Edgerunners 2, που βασίζεται στο δημοφιλές video game Cyberpunk 2077. Για τους φίλους της kawaii αισθητικής, το stop-motion My Melody & Kuromi θα κάνει πρεμιέρα στις 24 Ιουλίου.

ο Netflix ανακοίνωσε επίσης συνέχειες αγαπημένων σειρών όπως το Record of Ragnarok III, το Beastars Final Season, αλλά και νέες αφίξεις όπως το The Fragrant Flower Blooms with Dignity.

Η πλατφόρμα επενδύει σε διαφορετικά είδη anime, από δράση (Jujutsu Kaisen, SPY x FAMILY) και φαντασία (Delicious in Dungeon), μέχρι ρομαντικές ιστορίες καθημερινής ζωής (My Happy Marriage, Pokémon Concierge).

Η παγκόσμια επιτυχία του anime αποδεικνύει ότι το είδος έχει ξεπεράσει τα γεωγραφικά και πολιτισμικά σύνορα, αγγίζοντας κοινό όλων των ηλικιών και περιοχών.

Πηγή: cnn.gr