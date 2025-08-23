Έντονες αντιδράσεις για podcast με αναφορά στον θάνατο του Γρηγόρη Αυξεντίου – Η απάντηση του ΑΚΕΛ και τι λέει ο ΔΗΣΥ

Σάλος επικρατεί μετά την αναφορά σε podcast του ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου με τον Μιχάλη Μιχαήλ ως καλεσμένο, για τον Γρηγόρη Αυξεντίου, όπου τέθηκε το σενάριο ότι ο ήρωας της ΕΟΚΑ δεν κάηκε ζωντανός αλλά είτε αυτοκτόνησε είτε πυροβολήθηκε από συναγωνιστή του. Η εκδοχή αυτή θεωρήθηκε προσβλητική για τη μνήμη του ήρωα και προκάλεσε κατακραυγή σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) εξέδωσε σκληρή ανακοίνωση, κάνοντας λόγο για «ύβρη και προσπάθεια βεβήλωσης της θυσίας του Αυξεντίου». Τόνισε ότι η ιστορία δεν ξαναγράφεται «ούτε με αριστερά ιδεολογήματα ούτε μπορεί να διακωμωδείται για προσωπικό ή άλλο όφελος». Ο ΔΗΣΥ υπογράμμισε πως η θυσία του Γρηγόρη Αυξεντίου αποτελεί «υπερκόσμια λάμψη» και πως καμία «δίψα για δημοσιότητα» δεν δικαιολογεί την αμφισβήτηση του μεγαλείου της.

«Είμαστε εδώ και θα μας βρίσκουν μπροστά τους σε κάθε βήμα»

Είμαστε εδώ και θα μας βρίσκουν μπροστά τους σε κάθε βήμα, αναφέρει μεταξύ άλλων η πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου. Σε ανάρτηση της στην πλατφόρμα Χ, η κα Δημητρίου αναφέρει πως «τις τελευταίες μέρες γνωστοί κύκλοι επιχειρούν να παραχαράξουν την ιστορία του τόπου μας με σαφείς ιδεολογικές, πολιτικές και επικοινωνιακές σκοπιμότητες». Στη συνέχεια η πρόεδρος του ΔΗΣΥ, αναφέρει: «Τους δηλώνουμε ευθέως: είμαστε εδώ και θα μας βρίσκουν μπροστά τους σε κάθε βήμα. Θα σταθούμε απέναντι στις απόπειρες αποδόμησης της ταυτότητάς μας, απαξίωσης των ηρώων μας και των αγώνων τους. Η ιστορία αυτού του τόπου δεν είναι εμπόρευμα, δεν είναι φθηνό θέαμα για μερικά likes. Όποιος τολμά να την αγγίξει θα μας βρίσκει αποφασισμένους και ανυποχώρητους απέναντι του».

«Κατασκευή σκιάχτρων»

Στον αντίποδα, το ΑΚΕΛ έδωσε δική του απάντηση, σημειώνοντας ότι η συζήτηση παραποιήθηκε από όσους έσπευσαν να εκμεταλλευτούν πολιτικά το θέμα. Ο ιστορικός ερευνητής Μιχάλης Μιχαήλ, που συμμετείχε στο podcast, τόνισε ότι το μεγαλείο του Αυξεντίου δεν βρίσκεται στον τρόπο που σκοτώθηκε αλλά στο γεγονός ότι επέλεξε να μείνει στη σπηλιά και να μην παραδοθεί. «Αν ήσουν εσύ ή εγώ, μόλις εθωρούσαμε την πεζίνα εν θα επετασσούμασταν έξω; Εν δαμαί το μεγαλείο. Το ότι έμεινε μέσα, όχι το πώς εσκοτώθηκε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το ΑΚΕΛ έκανε επίσης λόγο για «κατασκευή σκιάχτρων» από όσους θέλουν να πωλούν ανέξοδο πατριωτισμό, υπενθυμίζοντας ότι η εφημερίδα του κόμματος ήταν η μόνη που αρνήθηκε να δημοσιεύσει προκήρυξη των Βρετανών αποικιοκρατών εναντίον του Αυξεντίου. «Αυτά προς διευκρίνιση του τι εστί πατριωτισμός και τι πατριδοκαπηλία», κατέληξε.

Παράλληλα, το ζήτημα άναψε φωτιές και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετούς να κατηγορούν τον Φειδία Παναγιώτου για ασέβεια, ενώ άλλοι υποστήριξαν ότι έγινε σκόπιμη παρερμηνεία του περιεχομένου της συζήτησης.

Επανήλθε ο ΔΗΣΥ

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός επανήλθε με νέα ανακοίνωση για το ζήτημα που προκάλεσαν δηλώσεις στελέχους του ΑΚΕΛ αναφορικά με τον Γρηγόρη Αυξεντίου.

Ο ΔΗΣΥ κατηγορεί το ΑΚΕΛ ότι «αντί να διαχωρίσει πλήρως τη θέση του, δίνει κάλυψη στο στέλεχός του, το οποίο ουσιαστικά υιοθετεί το αφήγημα των Άγγλων της τότε εποχής και βεβηλώνει τη θυσία του ήρωα».

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι «η ιστορία μας γράφτηκε με το αίμα των ηρώων μας και δεν μπορεί να παραχαράσσεται από αριστερά ανοητολογήματα», υπογραμμίζοντας πως η θυσία του Αυξεντίου είναι τεράστιας σημασίας και δεν πρέπει να επιτρέπεται καμία αμφισβήτηση ή υπόνοια.

Ο ΔΗΣΥ υπενθυμίζει, παράλληλα, ότι «το ΑΚΕΛ όχι μόνο δεν στήριξε, αλλά διαφώνησε και υπέσκαψε τον πιο λαμπρό αγώνα του κυπριακού ελληνισμού», καλώντας το κόμμα της αντιπολίτευσης να «μην ξύνει άλλο τις πληγές».