«Λίγο Φως»: Κυκλοφόρησε το πρώτο ελληνικό τραγούδι & video clip που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη

Το “Λίγο Φως” του MOGEN ανοίγει νέο κεφάλαιο στην ελληνική μουσική – και στο πώς αντιλαμβανόμαστε τη δημιουργικότητα

Τα AI εργαλεία έχουν κάνει άλμα γιγάντων σε όλους τους δημιουργικούς τομείς. Σε λίγα χρόνια, πέρασαν από πειραματικά παιχνίδια σε εργαλεία που παράγουν επαγγελματικό περιεχόμενο που φτάνει – ή και ξεπερνά – ανθρώπινα standards. Η Ελλάδα μόλις μπήκε στον χάρτη με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο: o MOGEN κυκλοφόρησε το “Λίγο Φως”, το πρώτο ελληνικό τραγούδι με πλήρες βίντεο κλιπ που γεννήθηκε από τη συνεργασία ανθρώπου και τεχνητής νοημοσύνης.

Το αποτέλεσμα; Ένα κομμάτι τόσο καλοδουλεμένο που θα μπορούσε να παίζει σε οποιοδήποτε ραδιόφωνο χωρίς κανένας να υποψιαστεί την προέλευσή του.

“Το “Λίγο Φως” είναι δημιούργημα του AIWonderLab, ενός ελληνικού creative laboratory που εξερευνά τι συμβαίνει όταν η τεχνητή νοημοσύνη συναντά την ανθρώπινη δημιουργικότητα. Η ομάδα, που έχει χτίσει μια κοινότητα άνω των 314.000 followers στα social media, αυτοπροσδιορίζεται ως “organic Lab” και έχει δημιουργήσει το theaccelerators.ai – ένα από τα κορυφαία ελληνικά προγράμματα εκμάθησης AI. Με φιλοσοφία που βασίζεται στον πειραματισμό και την πρακτική εφαρμογή, το AIWonderLab επαναπροσδιορίζει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τη συνεργασία ανθρώπου-μηχανής.

Όταν ο άνθρωπος σκηνοθετεί και το AI δημιουργεί

Το όνομα MOGEN δεν είναι τυχαίο. Συνδυάζει το “Mo” από τον άνθρωπο-δημιουργό με το “Gen” από τις λέξεις Genesis, Generative και Generation. Είναι η τέλεια σύνοψη μιας φιλοσοφίας που ανοίγει νέους δρόμους στη δημιουργικότητα.

Εδώ δεν έχουμε μια μηχανή που “έγραψε” τραγούδι. Έχουμε έναν άνθρωπο που λειτούργησε ως εναλλακτικός σκηνοθέτης μιας δημιουργικής διαδικασίας, με το AI να παίζει τον ρόλο του πιο προηγμένου μουσικού οργάνου που έχει εφευρεθεί ποτέ. Από τους στίχους που γεννήθηκαν μέσω ανθρώπινου prompting μέχρι την τελική παραγωγή και επιμέλεια, η τεχνολογία παραμένει εργαλείο στα χέρια ενός δημιουργού που γνωρίζει πώς να την “παίξει” για να μεταφράσει ένα όραμα σε ήχο.

Ηχητικό τοπίο μιας νύχτας στην Αθήνα

Το “Λίγο Φως” μουσικά αποτυπώνει την αναζήτηση ελπίδας μέσα σε ένα σκοτεινό, αστικό τοπίο. Οι στίχοι του τραγουδιού ζωγραφίζουν μια σκοτεινή αστική νύχτα με εντυπωσιακή ποιητικότητα – από τα “κεριά που μετρούν κάθε βήμα” μέχρι το “μπουζούκι που κλαίει” πάνω σε ένα σύγχρονο beat. Η θεματολογία αγγίζει υπαρξιακά ζητήματα, εθισμούς και την αναζήτηση φωτός μέσα στο σκοτάδι.

Η φωνή έχει χαρακτήρα που κρατάει το ενδιαφέρον, ενώ η παραγωγή κινείται σε εκλεπτυσμένα μονοπάτια που θυμίζουν τις καλύτερες διεθνείς κυκλοφορίες. Το βίντεο κλιπ που το συνοδεύει συμπληρώνει την εικόνα με οπτικό στυλ που παντρεύει τη μινιμαλιστική αισθητική με στοιχεία “ψηφιακής ατέλειας” – glitch effects που συμβολίζουν την ανθρώπινη παρέμβαση σε ένα τέλειο ψηφιακό σύστημα.

Το τραγούδι που δεν “ανήκει” σε κανέναν

Σε μια εποχή που κάθε μελωδία κλειδώνεται πίσω από πνευματικά δικαιώματα, το “Λίγο Φως” κάνει κάτι πρωτοφανές: απελευθερώνεται στον κόσμο με άδεια Creative Commons Zero (CC0). Αυτό σημαίνει ότι οποιοσδήποτε μπορεί να το κατεβάσει, να το επεξεργαστεί, να το remixάρει, να το χρησιμοποιήσει σε βίντεο, ακόμη και να το πουλήσει – χωρίς να ζητήσει άδεια από κανέναν.

Η κίνηση δεν είναι τυχαία. Είναι δήλωση αρχών: η τέχνη που γεννιέται από νέες τεχνολογίες πρέπει να είναι προσβάσιμη σε όλους. “Δεν το κάνουμε από νομική ανάγκη, αλλά από ιδεολογική άποψη”, εξηγούν οι δημιουργοί.

Νέες δυνατότητες στη δημιουργικότητα

Το “Λίγο Φως” είναι κάτι περισσότερο από ένα τραγούδι. Είναι μια δήλωση για το πώς μπορεί να μοιάζει η δημιουργικότητα όταν ανθρώπινη φαντασία συναντά τεχνολογία αιχμής. Όχι με μηχανές που αντικαθιστούν τους ανθρώπους, αλλά με ανθρώπους που μαθαίνουν να συνεργάζονται με μηχανές για να δημιουργήσουν κάτι που κανένας από τους δύο δεν μπορούσε να φτιάξει μόνος του.

Αν projects σαν αυτό συνεχίσουν να εξελίσσονται, τότε οι δυνατότητες της μουσικής δημιουργίας φαίνεται να διευρύνονται με τρόπους που μέχρι πρόσφατα ήταν αδιανόητοι.

Εμείς θα σας πούμε να ακούσετε και να δείτε το video clip του “Λίγο Φως” χωρίς προκαταλήψεις. Και μετά σκεφτείτε: Αν η τέχνη που σας συγκινεί γεννιέται από νέους τρόπους, έχει σημασία ποιοι είναι αυτοί οι τρόποι;

Πηγή: huffingtonpost.gr