Τι είναι η Cloudflare που παρέλυσε το διαδίκτυο: «Δεν ήταν κυβερνοεπίθεση» λέει η εταιρεία

Η Cloudflare, μια εταιρεία που «κρατά» αόρατα μεγάλο μέρος του διαδικτύου, έγινε πολύ πιο γνωστή το πρωί της Τρίτης.

Είναι μία από τις πολλές τεράστιες εταιρείες υποδομής διαδικτύου που επιτρέπουν σε ιστότοπους να «σερβίρουν» τις σελίδες τους στους χρήστες. Αυτές οι επιχειρήσεις παραμένουν κατά κύριο λόγο στο παρασκήνιο, μέχρι να συμβεί κάτι λάθος.

Αυτό συνέβη το πρωί της Τρίτης, όταν πολλοί από τους μεγαλύτερους ιστότοπους του κόσμου σταμάτησαν να φορτώνουν κανονικά. Οι επισκέπτες του X, που προηγουμένως ήταν γνωστό ως Twitter, και άλλων ιστοσελίδων αντί αυτού είδαν ένα μήνυμα από την ίδια τη Cloudflare. Το μήνυμα τους ενημέρωνε ότι είχε παρουσιαστεί ένα σφάλμα, ότι τα συστήματα της εταιρείας δεν λειτουργούσαν σωστά και ότι θα έπρεπε να «δοκιμάσουν ξανά σε λίγα λεπτά».

Η Cloudflare περιγράφει τον εαυτό της ως «ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα του κόσμου», με «εκατομμύρια διαδικτυακές ιδιοκτησίες». «Σήμερα, επιχειρήσεις, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, bloggers και ο καθένας που έχει παρουσία στο Διαδίκτυο απολαμβάνει ταχύτερους και πιο ασφαλείς ιστότοπους και εφαρμογές χάρη στην Cloudflare», αναφέρει η ιστοσελίδα της.

Το κάνει αυτό μέσω ενός ολόκληρου φάσματος προϊόντων. Αλλά η πιο διάσημη και κεντρική υπηρεσία της είναι ένα σύνολο τεχνολογιών που διασφαλίζουν ότι οι ιστότοποι μπορούν να παραμένουν online όταν δέχονται μεγάλο όγκο επισκεψιμότητας – είτε προέρχεται από ασυνήθιστα μεγάλο αριθμό επισκεπτών, είτε από μια επίθεση που έχει στόχο να «ρίξει» τον ιστότοπο.

Στην πιο απλή μορφή του διαδικτύου, ένας υπολογιστής ζητά έναν ιστότοπο και λαμβάνει τα δεδομένα από έναν διακομιστή (server). Αυτά στη συνέχεια φορτώνονται στην οθόνη. Αλλά σε αυτή την απλή ρύθμιση, ο διακομιστής μπορεί να υπερφορτωθεί από αιτήματα και να λειτουργεί αργά ή ακόμη και να «πέσει» εντελώς.

Η Cloudflare και παρόμοιες εταιρείες βρίσκονται ανάμεσα στους υπολογιστές και τους ίδιους τους ιστότοπους. Αυτοί οι πάροχοι υποδομής διαδικτύου μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιούν τα πιο ανθεκτικά κέντρα δεδομένων τους για να παρέχουν τα δεδομένα των ιστότοπων γρήγορα και αξιόπιστα.

Αυτό σημαίνει, όμως, ότι τα προβλήματα σε εταιρείες όπως η Cloudflare μπορούν να προκαλέσουν άμεσα την πτώση ιστότοπων. Και επειδή τα εργαλεία τους χρησιμοποιούνται από τόσο μεγάλο φάσμα διαφορετικών ιστότοπων, αυτά τα προβλήματα μπορούν γρήγορα να «ρίξουν» μια ποικιλία φαινομενικά ασύνδετων σελίδων. Αυτό συνέβη και τον περασμένο μήνα, όταν ένας άλλος πάροχος υποδομής διαδικτύου – η Amazon Web Services, ή AWS – υπέστη παρόμοια διακοπή λειτουργίας.

Οι εταιρείες που εμπλέκονται συνήθως λειτουργούν αθέατα, επειδή απλώς παρέχουν τους ιστότοπους που θέλουν να επισκεφτούν οι άνθρωποι – αλλά γίνονται ξαφνικά πιο ορατές όταν σταματούν να λειτουργούν.

Η Cloudflare αποκατέστησε πλήρως τις υπηρεσίες της μετά από μια διακοπή λειτουργίας που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στην αμερικανική εταιρεία διαδικτυακών υποδομών και προκάλεσε επί ώρες παγκόσμια προβλήματα στην προσβασιμότητα σε πολυάριθμους ιστότοπους, και μεγάλες πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένου του X και της σελίδας πρόσβασης του chatbot, ChatGPT.

«Καταγράψαμε μια ασυνήθιστη αύξηση της επισκεψιμότητας σε μία από τις υπηρεσίες του Cloudflare από τις 13:20 (ώρα Κύπρου)», ανακοίνωσε νωρίτερα η Cloudflare, προσθέτοντας ότι «αυτό προκάλεσε σφάλματα σε μέρος της κίνησης που διέρχεται από το δίκτυο Cloudflare».

Σε νεότερη ανακοίνωσή της η εταιρεία τόνισε ότι δεν υπάρχουν «αποδεικτικά στοιχεία ότι η διακοπή ήταν αποτέλεσμα επίθεσης ή ότι προκλήθηκε από κακόβουλη δραστηριότητα».

Οι αναφορές για προβλήματα με το Cloudflare μειώθηκαν σε περίπου 2.800 έως τις 17:20 ώρα Κύπρου από μια κορύφωση άνω των 11.000, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης προβλημάτων διαδικτύου Downdetector.

Χιλιάδες χρήστες ανέφεραν προβλήματα πρόσβασης σε X, ChatGPT, το βιντεοπαιχνίδι «League of Legends», Canva, X, Grindr, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με το Downdetector.

