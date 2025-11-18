Νέα επίθεση Δίπλαρου στην ΟΣΑΚ για ονομαστικά φάρμακα: «Επικίνδυνη σιωπή, ο ασθενής μένει χωρίς υπερασπιστή»

Νέα επίθεση εξαπολύει ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΔΗΣΥ και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας, Ευθύμιος Δίπλαρος, προς την Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τους τόνους στη δημόσια αντιπαράθεση για τα ονομαστικά φάρμακα. Στη νέα δήλωσή του, ο κ. Δίπλαρος κατηγορεί την ΟΣΑΚ ότι «σιωπά για ημέρες» την ώρα που γιατροί και ασθενείς καταγγέλλουν ελλείψεις, καθυστερήσεις και αδιαφάνεια, υποστηρίζοντας ότι η Ομοσπονδία λειτουργεί «περισσότερο ως ασπίδα» των μηχανισμών που οφείλει να ελέγχει και όχι ως υπερασπιστής των ασθενών. Κάνει λόγο για στάση που «δεν είναι απλώς ακατανόητη αλλά επικίνδυνη» και απευθύνει σειρά ερωτημάτων προς την ΟΣΑΚ, ζητώντας άμεσες και τεκμηριωμένες απαντήσεις.

Ο κ. Δίπλαρος διερωτάται πρώτον ποιος προΐσταται της επιτροπής που εγκρίνει ή απορρίπτει τα ονομαστικά αιτήματα, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για στέλεχος του ΟΑΥ «σε θέση απόλυτου ελέγχου», και καλεί την ΟΣΑΚ να διευκρινίσει γιατί «αρνείται» να το πει δημόσια. Δεύτερον, κατηγορεί την Ομοσπονδία ότι «αγνοεί τις προειδοποιήσεις των γιατρών» για τις ελλείψεις φαρμάκων και ότι δηλώνει πως «δεν υπάρχει πρόβλημα» χωρίς να διαθέτει τα απαραίτητα δεδομένα. «Με ποια στοιχεία το υποστηρίζει;» διερωτάται, προσθέτοντας πως οι επαγγελματίες υγείας καταγράφουν το αντίθετο.

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΔΗΣΥ ζητά επίσης εξηγήσεις για τη στάση της ΟΣΑΚ απέναντι στην πρόταση για επανεξέταση απορριφθεισών αιτήσεων από ανεξάρτητη ιατρική επιτροπή, κατηγορώντας την ότι «αντιτάσσεται στη διαφάνεια» και ότι μια ανεξάρτητη διαδικασία δεν θα έπρεπε να θεωρείται απειλή αν όλα λειτουργούν σωστά. Επιπλέον, θέτει το ερώτημα γιατί η ΟΣΑΚ «δεν στήριξε ούτε έναν από τους ασθενείς» που κατέθεσαν επώνυμες καταγγελίες, σημειώνοντας ότι ο ρόλος της δεν είναι να σιωπά ή να συγκαλύπτει αλλά να διερευνά και να διεκδικεί.

Ο κ. Δίπλαρος ισχυρίζεται ακόμη ότι η ΟΣΑΚ αποσιωπά το γεγονός ότι το 2022 οι επιτροπές του Υπουργείου Υγείας απαρτίζονταν από παθολόγο, νευρολόγο, ογκολόγο, ρευματολόγο και τρεις φαρμακοποιούς. Παράλληλα, κατηγορεί την Ομοσπονδία ότι αποκρύπτει πως μετά την εφαρμογή του ΓεΣΥ τα συγκεκριμένα φάρμακα χορηγούνται πλέον σε όλους τους ασθενείς, ενώ παλαιότερα παραχωρούνταν μόνο στα κρατικά νοσηλευτήρια — γεγονός που, όπως αναφέρει, εξηγεί την αύξηση του σχετικού προϋπολογισμού.

Ολοκληρώνοντας, ο κ. Δίπλαρος ζητά «άμεσες, τεκμηριωμένες και ξεκάθαρες απαντήσεις» από την ΟΣΑΚ, προειδοποιώντας ότι κάθε προσπάθεια υπεκφυγής «θα επιβεβαιώσει ότι ο ασθενής έχει μείνει χωρίς πραγματικό υπερασπιστή».