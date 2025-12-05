Η Warner Bros Discovery ανήκει στο Netflix για 83 δις - Πώς αλλάζουν τα δεδομένα για την πλατφόρμα

Ελλάδα: Ισχυρές βροχές, πλημμύρες και προβλήματα σε Αττική και νησιά από την κακοκαιρία Byron

Το Netflix θα εξαγοράσει την Warner Bros Discovery για σχεδόν 83 δισεκατομμύρια δολάρια ανακοίνωσαν οι δύο εταιρείες.

Το Netflix, ο γίγαντας του streaming, θα εξαγοράσει το κινηματογραφικό και τηλεοπτικό στούντιο Warner Bros. Discovery έναντι 83 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ανακοίνωσαν σήμερα οι δύο αμερικανικές εταιρείες.

Αυτή η εξαγορά, η οποία δίνει στο Netflix πρόσβαση σε έναν τεράστιο κατάλογο ταινιών καθώς και στην αναγνωρισμένου κύρους υπηρεσία streaming HBO Max, η μεγαλύτερη συμφωνία στον τομέα της ψυχαγωγίας μετά την εξαγορά της Fox από την Disney το 2019 έναντι 71 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

