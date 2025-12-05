Νέο διάταγμα κράτησης για στενό συνεργάτη του Ουστέλ στα κατεχόμενα

Διάταγμα 7ημερης κράτησης εξέδωσε αυτή τη φορά το «επαρχιακό δικαστήριο» Λευκωσίας για τον «υφυπουργό παρά των πρωθυπουργώ» Χουσεΐν Τζαχίτογλου ο οποίος χθες είχε τεθεί υπό μονοήμερη προσωποκράτηση αντιμετωπίζοντας 7 σοβαρές κατηγορίες για ρουσφέτι, κατάχρηση εξουσίας και κατοχή παράνομου οπλισμού.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, στο «δικαστήριο» αναφέρθηκε ότι η «αστυνομία» έχει λάβει κατάθεση από άτομο από το οποίο ο Χουσεΐν Τζαχίτογλου ζήτησε χρηματικό ποσό 200.000 ΤΛ για μια δημόσια θέση. Εννέα άτομα ανακρίθηκαν κατά τη διάρκεια της μονοήμερης έρευνας και λήφθησαν καταθέσεις από έξι.

Έχει επίσης ξεκινήσει ανάλυση δεδομένων του κινητού του τηλεφώνου ενώ απομένει να ληφθούν πολλές καταθέσεις και να διερευνηθούν πολλά στοιχεία.

Ο ύποπτος εξετάστηκε από γιατρό στο γενικό νοσοκομείο της κατεχόμενης Λευκωσίας και διαπιστώθηκε πως είχε φλεγμονή στο σώμα του και πέτρες στα νεφρά και εισήχθη στην ουρολογική κλινική, αλλά δεν υπήρχε πρόβλημα στην προσαγωγή του στο «δικαστήριο». Μεταφέρθηκε και πάλι στο νοσοκομείο μετά το τέλος της διαδικασίας.

Ο «εισαγγελέας» ανέφερε ότι η χρήση μεθαμφεταμίνης από τον ύποπτο είναι σοβαρό ζήτημα που εμπίπτει στη δικαιοδοσία του «ανώτατου ποινικού δικαστηρίου».

Ο δικηγόρος του Τζαχίτογλου δεν έφερε αντίρρηση για την περίοδο κράτησης.

Η σύλληψη και κράτηση του στενού συνεργάτη του «πρωθυπουργού», Ουνάλ Ουστέλ είναι κύριο θέμα σε αρκετές τ/κ εφημερίδες σήμερα καθώς ακολουθεί την σύλληψη και κράτηση για ρουσφέτι και κατάχρηση εξουσίας του «προέδρου» της «επιτροπής προσφορών».

Στο μεταξύ, τ/κ ΜΜΕ μεταδίδουν ότι μετά τις συλλήψεις των προαναφερόμενων προσώπων ο κ. Ουστέλ κλήθηκε και μεταβαίνει απόψε στην Άγκυρα.

Η Χαμπέρ Κίπρις γράφει ότι ο «πρωθυπουργός» θα συγκαλέσει πρώτα «υπουργικό συμβούλιο» και στη συνέχεια θα μεταβεί στην τουρκική πρωτεύουσα όπου θα έχει συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο, Τζεβντέτ Γιλμάζ.

