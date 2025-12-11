Έρχεται το επετειακό επεισόδιο «Στο Παρά Πέντε – 20 Χρόνια Μετά» - Πότε θα προβληθεί

Η αντίστροφη μέτρηση για το πιο αναμενόμενο και νοσταλγικό reunion της ελληνικής τηλεόρασης έχει ξεκινήσει. Η λαμπερή εκπομπή «Στο Παρά Πέντε – 20 Χρόνια Μετά» έρχεται στο MEGA την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, στις 21:00, σε ένα εντυπωσιακό πλατό γεμάτο μουσική, χιούμορ και πολλές εκπλήξεις.

Οι τηλεθεατές όλων των ηλικιών, που αγάπησαν και κράτησαν ζωντανή τη θρυλική σειρά, έδωσαν το έναυσμα για την ξεχωριστή αυτή βραδιά.

Η αγαπημένη πεντάδα του «Στο Παρά Πέντε»: η Ντάλια (Σμαράγδα Καρύδη), η Ζουμπουλία (Ελισάβετ Κωνσταντινίδου), η Αγγέλα (Αγγελική Λάμπρη), ο Φώτης (Αργύρης Αγγέλου) και ο Σπύρος (Γιώργος Καπουτζίδης), ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και επανενώνεται 20 χρόνια μετά την πρεμιέρα, σε ένα χορταστικό και λαμπερό σόου.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, οι πέντε πρωταγωνιστές, μαζί με ηθοποιούς και συντελεστές της σειράς, θα μας ταξιδέψουν πίσω από τις κάμερες, αποκαλύπτοντας άγνωστες ιστορίες και απολαυστικά στιγμιότυπα από τα γυρίσματα.

Το κοινό έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, καθώς επέλεξε και ανέδειξε τις πιο αγαπημένες ατάκες, στιγμές και κλασικές σκηνές που χαρίζουν χαμόγελα εδώ και δύο δεκαετίες.

Η Ντάλια, η Ζουμπουλία, η Αγγέλα, ο Φώτης και ο Σπύρος θα προσθέσουν δόσεις αυτοσχεδιασμού στο σόου, αναβιώνοντας με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο τις σκηνές που αγαπήθηκαν τόσο πολύ.

Το «Στο Παρά Πέντε – 20 Χρόνια Μετά» αποτελεί μια γιορτή που ενώνει το τότε με το τώρα. Με τη συνοδεία ζωντανής ορχήστρας, η εκπομπή μετατρέπεται σε ένα μεγάλο πάρτι όπου θα ακουστούν ξανά τα τραγούδια που συνδέθηκαν με τη σειρά και σημάδεψαν εμβληματικά τηλεοπτικά στιγμιότυπα.

Η νοσταλγία συνδυάζεται με το χιούμορ στις νέες σκηνές που έγραψε ο Γιώργος Καπουτζίδης, βασισμένες σε αιτήματα του κοινού. Οι πέντε ήρωες επιστρέφουν με νέες περιπέτειες, αποκαλύπτοντας πώς διαχειρίστηκαν —ή όχι— τα γεγονότα των τελευταίων 20 χρόνων.

Θα λείψεις από αυτό το μοναδικό reunion; Ένα χριστουγεννιάτικο τηλεοπτικό δώρο σε περιμένει την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, στις 21:00, στο MEGA.

