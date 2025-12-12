Ρωσική προέλαση στο Σίβερσκ και μπαράζ ουκρανικών drones εντείνουν την ένταση στο μέτωπο

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε την κατάληψη της πόλης Σίβερσκ στην ανατολική Ουκρανία, ενώ το ρωσικό υπουργείο Άμυνας γνωστοποίησε την καταστροφή 90 ουκρανικών drones σε πολλές περιοχές της χώρας.

Κατάληψη της Σίβερσκ σύμφωνα με τη Μόσχα

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο επικεφαλής του ρωσικού γενικού επιτελείου Βαλέρι Γκεράσιμοφ ανακοίνωσαν ότι η Σίβερσκ έχει καταληφθεί από τις ρωσικές δυνάμεις.

Ο Πούτιν υποστήριξε ότι αυτό επιτρέπει νέες επιχειρήσεις στο Ντονμπάς και μίλησε για πλήρη στρατηγική πρωτοβουλία των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων.

Ανέφερε επίσης ότι η κατάληψη των περιφερειών Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Χερσώνα και Ζαπορίζια «προχωρά».

Η ουκρανική πλευρά δεν έχει αναγνωρίσει επίσημα την απώλεια της πόλης.

Το ουκρανικό γενικό επιτελείο ανέφερε ότι ρωσικές επιθέσεις απωθήθηκαν, ενώ Ουκρανοί μπλόγκερ υποστήριξαν ότι η πόλη παραμένει διεκδικούμενη.

Η βουλεύτρια Μαριάνα Μπεζούλα δήλωσε ότι η Σίβερσκ έπεσε και κατηγόρησε την ουκρανική στρατιωτική ηγεσία ότι το αποκρύπτει.

Ο ρωσικός στρατός θεωρεί ως επόμενο στόχο την κατάληψη της πόλης Σλοβιάνσκ.

Ο Πούτιν αναφέρθηκε επίσης στην πρόταση Τραμπ ως βάση για συνομιλίες, λέγοντας ότι ο ρωσικός στρατός θα επιτύχει τους στόχους του αν το Κίεβο απορρίψει τους όρους της Μόσχας.

Καταρρίφθηκαν 90 ουκρανικά drones

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι η αντιαεροπορική άμυνα κατέστρεψε 90 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα σε διάφορες περιφέρειες και στη Μαύρη Θάλασσα, εκ των οποίων τα 63 στην περιφέρεια Μπριάνσκ.

Στην πόλη Τβερ, όπου αναφέρθηκε η κατάρριψη τριών drones, οι τοπικές αρχές έκαναν λόγο για επτά τραυματίες και ζημιές σε πολυκατοικία.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ