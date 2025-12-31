Με ευχές για μια δυναμική νέα χρονιά η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του «Π»

Σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα πραγματοποιήθηκε σήμερα η καθιερωμένη κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του δημοσιογραφικού ομίλου του «Πολίτη».

Η εκδήλωση κύλησε σε ζεστή ατμόσφαιρα, με καλή μουσική, πλούσιο φαγητό και ποτό, δίνοντας την ευκαιρία για χαλαρές στιγμές και ανταλλαγή ευχών για τη νέα χρονιά.

Την Πρωτοχρονιάτικη πίτα έκοψαν ο διευθυντής της εφημερίδας Διονύσης Διονυσίου, ο νυν εκδότης Κρις Παναγιώτου και ο πρώην εκδότης Γιάννης Παπαδόπουλος, ευχόμενοι μια δυναμική, δημιουργική και παραγωγική χρονιά για τον όμιλο και τους ανθρώπους του.