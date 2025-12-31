Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Media

Με ευχές για μια δυναμική νέα χρονιά η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του «Π»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Την Πρωτοχρονιάτικη πίτα έκοψαν ο διευθυντής της εφημερίδας Διονύσης Διονυσίου, ο νυν εκδότης Κρις Παναγιώτου και ο πρώην εκδότης Γιάννης Παπαδόπουλος, ευχόμενοι μια δυναμική, δημιουργική και παραγωγική χρονιά για τον όμιλο και τους ανθρώπους του.

Σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα πραγματοποιήθηκε σήμερα η καθιερωμένη κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του δημοσιογραφικού ομίλου του «Πολίτη». 

Η εκδήλωση κύλησε σε ζεστή ατμόσφαιρα, με καλή μουσική, πλούσιο φαγητό και ποτό, δίνοντας την ευκαιρία για χαλαρές στιγμές και ανταλλαγή ευχών για τη νέα χρονιά.

Την Πρωτοχρονιάτικη πίτα έκοψαν ο διευθυντής της εφημερίδας Διονύσης Διονυσίου, ο νυν εκδότης Κρις Παναγιώτου και ο πρώην εκδότης Γιάννης Παπαδόπουλος, ευχόμενοι μια δυναμική, δημιουργική και παραγωγική χρονιά για τον όμιλο και τους ανθρώπους του.

Tags

Media

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα