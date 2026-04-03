Δικαστήριο έκρινε παράνομες τις αυξήσεις τιμών του Netflix - Ανοίγει τον δρόμο για επιστροφές έως και 500 ευρώ

Δικαστήριο στη Ρώμη έκανε δεκτή την αγωγή ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσε η ένωση καταναλωτών Movimento Consumatori κατά της Netflix Italia για μονομερείς αυξήσεις τιμών.

Οι δικαστές έκριναν ότι οι ρήτρες που επέτρεπαν την αλλαγή των τιμών συνδρομής μεταξύ 2017 και Ιανουαρίου 2024 ήταν άδικες και καταχρηστικές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ένωσης, οι συγκεκριμένοι συμβατικοί όροι είναι άκυροι, καθώς δεν ανέφεραν δικαιολογημένο λόγο για τις αυξήσεις.

Η απόφαση αναφέρει ότι οι αλλαγές που έγιναν τα έτη 2017, 2019, 2021 και 2024 παραβιάζουν τους κανόνες που προβλέπονται στον Κώδικα Καταναλωτή.

Οικονομικές συνέπειες για τους Ιταλούς θεατές

Η ένωση καταναλωτών εκτιμά ότι ένας συνδρομητής με premium πακέτο ενεργό από το 2017 θα μπορούσε να διεκδικήσει επιστροφή περίπου 500 ευρώ. Οι συνδρομητές με βασικό (standard) πακέτο, αντίστοιχα, θα δικαιούνταν επιστροφή κοντά στα 250 ευρώ.

Οι δικηγόροι Paolo Fiorio και Corrado Pinna επισημαίνουν ότι «η απόφαση επηρεάζει εκατομμύρια καταναλωτές».

Η απόφαση απαιτεί επίσης από την πλατφόρμα streaming να μειώσει τις τρέχουσες τιμές της, ώστε να εξαλειφθεί ο αντίκτυπος των αυξήσεων που κρίθηκαν παράνομες.

Ο Alessandro Mostaccio, πρόεδρος της Movimento Consumatori, δήλωσε ότι «αν το Netflix δεν μειώσει άμεσα τις τιμές και δεν αποζημιώσει τους πελάτες, θα ξεκινήσουμε ομαδική αγωγή (class action) για να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι χρήστες θα λάβουν πίσω όσα κατέβαλαν αχρεωστήτως».

Οι άλλες υποθέσεις στην Ευρώπη

Η ιταλική απόφαση εντάσσεται σε μια ευρύτερη ευρωπαϊκή τάση. Ενώσεις καταναλωτών, όπως η γερμανική vzbv και η ισπανική FACUA, έχουν ήδη προσβάλει παρόμοιες ρήτρες του Netflix στις χώρες τους.

Δικαστήρια στο Βερολίνο και την Κολωνία έχουν αποφανθεί ότι αλλαγές τιμών που βασίζονται σε γενικές διατυπώσεις είναι άκυρες, επειδή δεν επιτρέπουν στους χρήστες να κατανοήσουν τους πραγματικούς λόγους των αυξήσεων.

Οι αποφάσεις αυτές βασίζονται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 93/13/ΕΟΚ, η οποία προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικούς όρους συμβάσεων που δημιουργούν υπερβολική ανισορροπία υπέρ των εταιρειών.

Το συνολικό αποτέλεσμα είναι μια μεταβολή στο κανονιστικό πλαίσιο σε ολόκληρη την ήπειρο, με τις πλατφόρμες streaming να υποχρεώνονται όλο και περισσότερο να ζητούν τη ρητή συγκατάθεση των συνδρομητών, αντί να εφαρμόζουν αυτόματες αυξήσεις τιμών.

Η θέση της πλατφόρμας

Το Netflix δήλωσε ότι θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης, υπερασπιζόμενο την τιμολογιακή του πολιτική των τελευταίων επτά ετών στην Ιταλία ως διαφανή και σύμφωνη με τους τοπικούς κανονισμούς.

«Θα ασκήσουμε έφεση κατά της απόφασης. Στο Netflix, οι συνδρομητές μας είναι πρώτη προτεραιότητα. Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη τα δικαιώματα των καταναλωτών και πιστεύουμε ότι οι όροι μας ήταν πάντοτε σύμφωνοι με την ιταλική νομοθεσία και πρακτική», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της την Παρασκευή.

Πηγή: lifo.gr