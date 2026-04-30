Βίντεο: Ο Φειδίας Παναγιώτου ντύθηκε γαμπρός – Χαρά και συγκίνηση από τα ζώματα του ευρωβουλευτή

Μεγάλη μέρα είναι η σημερινή για τον Φειδία Παναγιώτου ο οποίος ενώνεται με τα δεσμά του γάμου με την αγαπημένη του Στυλιάνα Αβερκίου.

Το γλέντι ξεκίνησε από νωρίς με το έθιμο των ζωμάτων για τον Ευρωβουλευτή και κομματάρχη της «Άμεσης Δημοκρατίας Κύπρου». Φίλοι και συγγενείς του 26χρονου πολιτικού γιορτάζουν μαζί του τη μεγάλη μέρα, ενώ τα βλέμματα κλέβει και το κουστούμι του σε αισθητική Bridgerton, ένα στυλ που ζητήθηκε άλλωστε και από τους καλεσμένους του να υιοθετήσουν.

Στιγμές χαράς και συγκίνησης αποτυπώθηκαν σε κάμερες μάλιστα, από τη στιγμή που ο πατέρας του Φειδία Παναγιώτου, πάτερ Κυπριανός τον ζώνει με το κόκκινο ύφασμα, ενώ επικρατεί κλίμα χαράς και διασκέδασης.

