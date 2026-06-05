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Κέιτ Μίντλετον: Η σπάνια εξομολόγηση για τη μάχη με τον καρκίνο – «Ξέρω πόσο δύσκολο ήταν για τα παιδιά και τους γονείς μου»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Σε μια άκρως συγκινητική επίσκεψη σε ογκολογικό κέντρο στο Μάντσεστερ, η Πριγκίπισσα της Ουαλίας αγκάλιασε 30χρονη ασθενή και μίλησε για το πώς η δική της περιπέτεια υγείας επηρέασε βαθιά την οικογένειά της.

Η Κέιτ Μίντλετον έκανε ένα σπάνιο προσωπικό σχόλιο αναφορικά με το πώς η δική της περιπέτεια με τον καρκίνο, επηρέασε τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στο ογκολογικό κέντρο «The Christie NHS Foundation Trust» στο Μάντσεστερ, η οποία πραγματοποιήθηκε με σκοπό την ανάδειξη της σημασίας της ολιστικής φροντίδας των ασθενών, η πριγκίπισσα συναντήθηκε με την 30χρονη ασθενή Κλερ Λορέντε και την οικογένειά της. Η συνάντηση έγινε σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή, καθώς η 30χρονη μητέρα ολοκλήρωσε τον κύκλο των θεραπειών της για τον καρκίνο του μαστού.

«Μπράβο σου!» είπε η πριγκίπισσα της Ουαλίας στην ασθενή καθώς την αγκάλιαζε, χαρακτηρίζοντας την ημέρα «εκπληκτική», σύμφωνα με ένα βίντεο που μοιράστηκε στο Instagram το βρετανικό περιοδικό Hello!.

Στη συνέχεια, η Κέιτ στράφηκε προς τον σύντροφο της 30χρονης λέγοντας: «Ξέρω ότι είναι εξίσου δύσκολο για τις οικογένειες και τα αγαπημένα πρόσωπα. Ξέρω πόσο δύσκολο ήταν για τα παιδιά μου και τους γονείς μου. Το περνάς μαζί τους».

Επίσης πλησίασε το μωρό της Λορέντε και του είπε με τρυφερότητα: «Δεν είναι πολύ γενναία η μαμά;».

Όπως αναφέρει το People, τον Μάρτιο του 2024 η πριγκίπισσα της Ουαλίας είχε συγκλονίσει την παγκόσμια κοινή γνώμη, όταν ανακοίνωσε ότι υποβαλλόταν σε θεραπεία για τον καρκίνο μετά από μια επέμβαση στην κοιλιακή χώρα. Τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς ολοκλήρωσε τις χημειοθεραπείες και τον Ιανουάριο του 2025 μοιράστηκε ότι ο καρκίνος βρισκόταν σε ύφεση.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, αποκάλυψε αργότερα ότι ο ίδιος και η Κέιτ δεσμεύτηκαν να είναι ειλικρινείς για το θέμα αυτό με τα παιδιά τους.

«Τώρα, αυτό έχει τα θετικά και τα αρνητικά του. Μερικές φορές νιώθεις ότι μοιράζεσαι περισσότερα με τα παιδιά από όσα ίσως θα έπρεπε», είχε δηλώσει κατά τη διάρκεια συνέντευξης στη Βραζιλία με αφορμή τα Βραβεία Earthshot 2025, προσθέτοντας: «Αλλά τις περισσότερες φορές, το να τους κρύβεις πράγματα δεν λειτουργεί».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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