«Αφήνει σημαντική παρακαταθήκη προσφοράς» - Το ΔΗΚΟ αποχαιρετά τον Νίκο Κλεάνθους

Τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο του Νίκου Κλεάνθους εκφράζει με ανακοίνωσή του το Δημοκρατικό Κόμμα.

Όπως αναφέρει, ο Νίκος Κλεάνθους υπήρξε ιστορικό στέλεχος και ιδρυτικό μέλος του ΔΗΚΟ, ενώ διετέλεσε πρώην βουλευτής και πρώην αναπληρωτής πρόεδρος του κόμματος.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι υπηρέτησε επί δεκαετίες την πατρίδα, το Δημοκρατικό Κόμμα και τον δημόσιο βίο της Κύπρου «με συνέπεια, αξιοπρέπεια και αφοσίωση στις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης».

Το ΔΗΚΟ επισημαίνει ακόμη ότι, τόσο ως βουλευτής Λάρνακας όσο και μέσα από την ευρύτερη πολιτική και κοινωνική του δράση, άφησε το δικό του αποτύπωμα στην πολιτική ζωή του τόπου.

Καταλήγοντας, αναφέρει ότι ο Νίκος Κλεάνθους αφήνει πίσω του «μια σημαντική παρακαταθήκη προσφοράς, πολιτικής συμμετοχής και αφοσίωσης», ενώ ο πρόεδρος, η ηγεσία, τα στελέχη, οι αξιωματούχοι και τα μέλη του κόμματος εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του.