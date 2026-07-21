Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo
| Πολιτική

«Αφήνει σημαντική παρακαταθήκη προσφοράς» - Το ΔΗΚΟ αποχαιρετά τον Νίκο Κλεάνθους

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Υπηρέτησε επί δεκαετίες την πατρίδα, το ΔΗΚΟ και τον δημόσιο βίο της Κύπρου «με συνέπεια, αξιοπρέπεια και αφοσίωση στις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης».

Τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο του Νίκου Κλεάνθους εκφράζει με ανακοίνωσή του το Δημοκρατικό Κόμμα.

Σχετικά άρθρα:

Όπως αναφέρει, ο Νίκος Κλεάνθους υπήρξε ιστορικό στέλεχος και ιδρυτικό μέλος του ΔΗΚΟ, ενώ διετέλεσε πρώην βουλευτής και πρώην αναπληρωτής πρόεδρος του κόμματος.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι υπηρέτησε επί δεκαετίες την πατρίδα, το Δημοκρατικό Κόμμα και τον δημόσιο βίο της Κύπρου «με συνέπεια, αξιοπρέπεια και αφοσίωση στις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης».

Το ΔΗΚΟ επισημαίνει ακόμη ότι, τόσο ως βουλευτής Λάρνακας όσο και μέσα από την ευρύτερη πολιτική και κοινωνική του δράση, άφησε το δικό του αποτύπωμα στην πολιτική ζωή του τόπου.

Καταλήγοντας, αναφέρει ότι ο Νίκος Κλεάνθους αφήνει πίσω του «μια σημαντική παρακαταθήκη προσφοράς, πολιτικής συμμετοχής και αφοσίωσης», ενώ ο πρόεδρος, η ηγεσία, τα στελέχη, οι αξιωματούχοι και τα μέλη του κόμματος εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του.

Tags

ΚΥΠΡΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΔΗΚΟΘΑΝΑΤΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα