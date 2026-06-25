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Καταδικάστηκε Βραζιλιάνα stalker του Jungkook των BTS – Είχε χτυπήσει το κουδούνι του 133 φορές

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Φωτογραφία: Big Hit Music

Ποινή φυλάκισης με αναστολή και απέλαση αντιμετωπίζει η γυναίκα που επισκέφθηκε την κατοικία του 28χρονου σταρ 22 φορές – «Ακραία εμμονή» καταλόγισε το δικαστήριο της Σεούλ.

Bραζιλιάνα καταδικάστηκε σε φυλάκιση με αναστολή επειδή πήγε επανειλημμένα στο σπίτι του σταρ της K-pop, μέλους των BTS, Jungkook, παρά τις προειδοποιήσεις να μείνει μακριά - μάλιστα χτύπησε το κουδούνι 133 φορές σε μια τέτοια επίσκεψη.

Η γυναίκα, η οποία δεν έχει κατονομαστεί, άρχισε να παρακολουθεί τον Jungkook για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους. Προσπάθησε επίσης να αφήσει γράμματα και φωτογραφίες στην πόρτα του, όπως είπε, «από αγάπη» για τον 28χρονο τραγουδιστή.

Περιφερειακό δικαστήριο στη Σεούλ την καταδίκασε σε φυλάκιση ενός έτους με αναστολή δύο ετών.

Αναμένεται επίσης να απελαθεί από τη Νότια Κορέα, εκτός εάν καταφέρει να ασκήσει έφεση κατά της ετυμηγορίας.

Η γυναίκα, η οποία δεν κατονομάζεται στα δικαστικά έγγραφα, επισκέφθηκε για πρώτη φορά το σπίτι του Jungkook στη Σεούλ στις 7 Δεκεμβρίου, όπου περιπλανήθηκε στο ακίνητο, πέταξε αντικείμενα στον τοίχο και έβαλε επιστολές μέσα από τα κενά στην πόρτα.

Μέρες αργότερα, επισκέφθηκε τον σταρ της K-pop ξανά και χτύπησε το κουδούνι 133 φορές, μια πράξη που το δικαστήριο χαρακτήρισε ως «ακραία εμμονή».

Συνελήφθη στις 13 Δεκεμβρίου, όταν ακολούθησε έναν υπάλληλο διανομής φαγητού για να μπει στο ακίνητο από μια πλαϊνή πύλη. Αφέθηκε ελεύθερη την επόμενη μέρα με προειδοποίηση να μην πλησιάσει ξανά το ακίνητο - την οποία αγνόησε.

Οι επισκέψεις της συνεχίστηκαν τις επόμενες εβδομάδες, με αποτέλεσμα η αστυνομία να εκδώσει έκτακτη εντολή που της απαγόρευε να πλησιάσει σε απόσταση 100 μέτρων από το ακίνητο.

Όμως δεν σταμάτησε. Η αστυνομία την παρέπεμψε τελικά στους εισαγγελείς τον Φεβρουάριο, αφού συνέχισε να επισκέπτεται το σπίτι του Jungkook.

Συνολικά, πήγε στην κατοικία του μέλου των BTS 22 φορές, σύμφωνα με το δικαστήριο.

Μιλώντας στο δικαστήριο, περιφερειακός δικαστής δήλωσε ότι sthn απόφασή του έλαβε υπόψη διάφορους ελαφρυντικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του ότι ο κίνδυνος υποτροπής της είναι «μη σημαντικός».

Τον Ιούνιο του περασμένου έτους, Κινέζα περίπου 30 ετών συνελήφθη στη Σεούλ προσπαθώντας να εισβάλει στο σπίτι του Jungkook λίγες ώρες αφότου ολοκλήρωσε τη στρατιωτική του θητεία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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