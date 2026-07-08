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Στο παζάρι των F-35 ο Ερντογάν: Ο Τραμπ είναι θετικός, «λάθος» ο Μητσοτάκης

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σήμερα πως ο αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ έχει θετική άποψη σχετικά με το ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία.

 

Σε συνέντευξη Τύπου, κατά την ολοκλήρωση της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο Ερντογάν είπε πως είχε πολύ παραγωγικές συνομιλίες με τον Τραμπ κι ότι αποχώρησε ευχαριστημένος μετά τη συνάντησή τους. Απορρίπτοντας την αντίθεση του Ισραήλ και της Ελλάδας στο ενδεχόμενο απόκτησης F-35 από την Τουρκία, ο Ερντογάν είπε μεταξύ άλλων πως ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λάθος εκφράζοντας την αντίθεσή του για το θέμα αυτό.

Ο Ερντογάν ανέφερε επίσης πως συζήτησε με τον Τραμπ για συνεργασία μεταξύ Τουρκίας και ΗΠΑ στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, που θα μπορούσε να περιλαμβάνει τη ναυπήγηση πολεμικών πλοίων, όπως φρεγατών, υποβρυχίων και κορβετών.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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