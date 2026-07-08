Προειδοποίηση Συνδέσμου Ψυχολόγων για τον βιοσυντονισμό και μη τεκμηριωμένες θεραπείες

Ο Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου προειδοποιεί ότι δεν υπάρχει καμία αξιόπιστη επιστημονική τεκμηρίωση, που να αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα του βιοσυντονισμού στην αντιμετώπιση ψυχικών διαταραχών και καλεί το κοινό να επιλέγει αποκλειστικά επιστημονικά τεκμηριωμένες θεραπευτικές προσεγγίσεις. Παράλληλα, εκφράζει έντονη ανησυχία για την προώθηση μη αποδεδειγμένων μεθόδων ως θεραπευτικών λύσεων.

Σε σημερινή ανακοίνωσή του, με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα και δημόσιες τοποθετήσεις για τη χρήση του λεγόμενου «βιοσυντονισμού» στην αντιμετώπιση ψυχικών διαταραχών, ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι ισχυρισμοί οι οποίοι αποδίδουν θεραπευτική αποτελεσματικότητα στη συγκεκριμένη μέθοδο ή επικαλούνται έννοιες όπως η «κβαντική φυσική» χωρίς αξιόπιστη επιστημονική τεκμηρίωση, ενδέχεται να παραπλανήσουν άτομα που αναζητούν βοήθεια για την ψυχική τους υγεία.

Όπως σημειώνει, ο βιοσυντονισμός αποτελεί εναλλακτική μέθοδο, η οποία ισχυρίζεται ότι ανιχνεύει και «επανεξισορροπεί» τις ηλεκτρομαγνητικές συχνότητες του ανθρώπινου σώματος.

Ωστόσο, επισημαίνει ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία αξιόπιστη επιστημονική τεκμηρίωση που να επιβεβαιώνει ούτε τον προτεινόμενο μηχανισμό δράσης ούτε την αποτελεσματικότητά του σε οποιαδήποτε ψυχιατρική διαταραχή.

Προσθέτει ακόμα ότι ο βιοσυντονισμός δεν περιλαμβάνεται σε καμία κλινική κατευθυντήρια οδηγία αναγνωρισμένων διεθνών επιστημονικών οργανισμών, όπως η Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία (APA), η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ψυχολογικών Εταιρειών (EFPA) και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

Παράλληλα, επικαλείται αναθεωρήσεις του Memorial Sloan Kettering Cancer Center και ευρωπαϊκές κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες, σύμφωνα με τις οποίες η μέθοδος βασίζεται σε μη δοκιμασμένες θεωρίες και δεν έχει αποδειχθεί ανώτερη από την εικονική επίδραση (placebo effect) σε οποιαδήποτε κατάσταση υγείας, ενώ δεν υπάρχουν κλινικά ελεγμένα δεδομένα που να υποστηρίζουν τη χρήση της σε ψυχολογικές διαταραχές, όπως οι κρίσεις πανικού.

Ο Σύνδεσμος υπογραμμίζει ότι οι κρίσεις πανικού, η αγοραφοβία, η κατάθλιψη και άλλες ψυχιατρικές διαταραχές έχουν συγκεκριμένη νευροβιολογική και ψυχοκοινωνική βάση και αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά με επιστημονικά τεκμηριωμένες θεραπευτικές προσεγγίσεις, όπως η Γνωσιακή-Συμπεριφορική Θεραπεία και, όπου ενδείκνυται και ανάλογα με το επίπεδο των λειτουργικών δυσκολιών του ατόμου, με φαρμακευτική αγωγή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η επιλογή μη επιστημονικά τεκμηριωμένων μεθόδων δεν θεραπεύει τη διαταραχή, αλλά μπορεί να οδηγήσει σε χρονιότητα των συμπτωμάτων και να καθυστερήσει την πρόσβαση του ασθενούς στην κατάλληλη θεραπεία.

Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι εναλλακτικές θεραπείες που παρουσιάζονται ως επιστημονικές και συνοδεύονται από υψηλό οικονομικό κόστος ενδέχεται να λειτουργούν ως ακριβά εικονικά φάρμακα (placebos), με αποτέλεσμα οι ασθενείς να χάνουν πολύτιμο χρόνο και οικονομικούς πόρους χωρίς ουσιαστικό θεραπευτικό όφελος.

Ο Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου τονίζει ότι στηρίζει αποκλειστικά θεραπείες που βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα και εκφράζει την αντίθεσή του στην ψευδοεπιστήμη, επισημαίνοντας ότι οι τεκμηριωμένες ψυχολογικές παρεμβάσεις προσφέρουν μετρήσιμα αποτελέσματα, διαφανή μεθοδολογία και μεγαλύτερη προστασία για τον ασθενή. Επιπλέον, αναφέρει ότι η προώθηση μη αποδεδειγμένων θεραπευτικών μεθόδων από επαγγελματίες ψυχικής υγείας συνιστά «σοβαρό δεοντολογικό ζήτημα».

Υπενθυμίζει ότι ο Κώδικας Δεοντολογίας του Συνδέσμου καθορίζει σαφείς κανόνες για την προβολή των υπηρεσιών των ψυχολόγων, προβλέποντας ότι η ενημέρωση του κοινού πρέπει να γίνεται με επαγγελματικό, τεκμηριωμένο και υπεύθυνο τρόπο και όχι μέσω πρακτικών εμπορικής προώθησης που ενδέχεται να δημιουργούν αδικαιολόγητες προσδοκίες.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο Κώδικας προβλέπει ότι η προβολή των υπηρεσιών πρέπει να βασίζεται σε επαγγελματικά και όχι εμπορικά κριτήρια (Κεφάλαιο Χ, άρθρο 52), απαγορεύει, μεταξύ άλλων, τη χρήση μαρτυριών από «ικανοποιημένους πελάτες» και την προσφορά δωρεάν δοκιμαστικών υπηρεσιών ως μέσων προσέλκυσης πελατών (άρθρο 64), ενώ απαιτεί από τους ψυχολόγους να αποφεύγουν δηλώσεις που υπερβάλλουν ως προς την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών τους (άρθρο 65).

Καταληκτικά, καλεί τους πολίτες, πριν ξεκινήσουν οποιαδήποτε ψυχολογική θεραπεία, να ζητούν από τον επαγγελματία ψυχικής υγείας να τους ενημερώνει κατά πόσον η θεραπευτική μέθοδος που εφαρμόζει είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη και αναγνωρισμένη από διεθνείς οργανισμούς, καθώς και να αναζητούν πληροφορίες μόνο από έγκυρες και αξιόπιστες πηγές ενημέρωσης.