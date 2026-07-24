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Στο νοσοκομείο η Κατερίνα Βρανά: «Πέρασα ΚΤΕΟ» - Το μήνυμα για την υγεία της (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η stand-up comedian υποβλήθηκε σε εξετάσεις και καθησύχασε τους διαδικτυακούς της φίλους με το γνώριμο χιούμορ της

Βίντεο μέσα από το νοσοκομείο δημοσίευσε η Κατερίνα Βρανά, καθησυχάζοντας τους διαδικτυακούς της φίλους και εξηγώντας ότι χρειάστηκε να υποβληθεί σε προληπτικό έλεγχο.

Η stand-up comedian ανάρτησε την Πέμπτη 23 Ιουλίου στο Instagram στιγμιότυπα από την παραμονή της στο νοσοκομείο, διευκρινίζοντας ότι κατά καιρούς προκύπτουν καταστάσεις τις οποίες πρέπει να ελέγχει, προκειμένου να βεβαιώνεται ότι όλα είναι καλά.

«Πού και πού συμβαίνουν μικροπράγματα και πρέπει να μπω νοσοκομείο να τσεκάρω ότι όλα καλά. Σε μια τέτοια φάση με πετυχαίνετε. Μου έχουν βάλει πεταλούδα και μου έχουν βάλει ορό», ανέφερε στο βίντεο.

Στα πλάνα, η Κατερίνα Βρανά εμφανίζεται να περιμένει με ανυπομονησία την ολοκλήρωση των εξετάσεων, αντιμετωπίζοντας για ακόμη μία φορά την κατάσταση με χιούμορ.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έσπευσε να καθησυχάσει τους ακολούθους της, γράφοντας: «Πέρασα ΚΤΕΟ (δεν έγινε κάτι σοβαρό, μην αγχώνεστε)».

Η Κατερίνα Βρανά είχε υποστεί διάτρηση εντέρου κατά τη διάρκεια ταξιδιού της στη Μαλαισία το 2017, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί σε σηπτικό σοκ.

 

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