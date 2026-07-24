Σοβαρά επεισόδια στην Αρένα πριν το ΑΕΚ – Μπεϊτάρ: Ισχυρισμοί για τραυματίες και επτά συλλήψεις (video)

Ένταση και επεισόδια σημειώθηκαν έξω από το στάδιο «Αρένα» λίγο πριν από τη σέντρα του αγώνα ανάμεσα στην ΑΕΚ και την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ.

Όπως μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης από το Ισραήλ, επικαλούμενα μαρτυρίες φιλάθλων, ομάδα οπαδών φέρεται να έστησε ενέδρα σε μεμονωμένους φίλους της Μπεϊτάρ. Σύμφωνα με τους ίδιους ισχυρισμούς, δεκάδες άτομα επιτέθηκαν με πέτρες, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά δύο Ισραηλινοί νεαρής ηλικίας. Φίλαθλοι που βρίσκονταν στο σημείο περιγράφουν στιγμές πανικού, σημειώνοντας πως την ώρα των επεισοδίων ο κύριος όγκος των οργανωμένων οπαδών βρισκόταν ήδη στις κερκίδες του γηπέδου.

Την ίδια ώρα, το φως της δημοσιότητας βλέπει οπτικοακουστικό υλικό από τα έκτροπα. Στο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, καταγράφεται η στιγμή που ένας οπαδός της ισραηλινής ομάδας βρίσκεται απομονωμένος στον δρόμο και δέχεται επίθεση από ομάδα ατόμων.

@hamal.co.il אירועי אלימות בלרנקה לפני משחקה של בית"ר ירושלים הערב (חמישי, 19:30, ספורט1) נגד א.א.ק הקפריסאית במסגרת סיבוב המוקדמות השני של הקונפרנס ליג. לפי עדויות, כמה מאוהדי בית"ר הותקפו באלימות קשה על ידי אוהדים מקומיים. אחד האוהדים סיפר: "הלכו כמה אוהדי בית"ר, לבד, והם נכנסו ישר למארב של אוהדי לרנקה. התחילו לזרוק עליהם סלעים מההר, באו 60-70 אוהדי לרנקה ופוצצו אותם במכות". אוהד אחר הוסיף: "הילדים משכו את כולם. יש אנשים שמדממים בפנים. רוב אוהדי לה פמיליה כבר היו בפנים עם העידוד. אלה שנפגעו היו ילדים". בקפריסין דווח כי המשטרה התערבה ב"כמה תקריות אלימות", בעקבותיהם נעצר ישראלי אחד ושישה קפריסאים. כמו כן היו שני פצועים שלא נזקקו לטיפול נמרץ רפואי. אמבולנס הגיע למקום והחובשים טיפלו במי שדימם. קרדיט: אופיר סער (תיעוד לפי סעיף 27 א׳ לחוק זכויות יוצרים) ♬ צליל מקורי - חמ״ל

Μέχρι στιγμής, οι αναφορές για τους τραυματισμούς δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα από τις κυπριακές Aρχές. Ωστόσο, η Αστυνομία προχώρησε σε συνολικά επτά συλλήψεις, εμπλέκοντας στο περιστατικό έξι Κύπριους και έναν Ισραηλινό.