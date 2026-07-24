Θερινό σινεμά από το Πετρίδειο Ίδρυμα δίπλα στο κύμα!

Μετά τη μεγάλη επιτυχία των περσινών παραθαλάσσιων προβολών, το Πετρίδειο Ίδρυμα επιστρέφει και φέτος με το αγαπημένο «Cinema by the Sea», προσκαλώντας το κοινό σε μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία δίπλα στη θάλασσα.

Την Τρίτη, 28 Ιουλίου 2026, στις 20:30, στην παραλία Venus Bleu Beach στην Πάφο, θα προβληθεί με ελεύθερη είσοδο η διαχρονική ρομαντική κωμωδία «Pretty Woman», χαρίζοντας στο κοινό μια αξέχαστη βραδιά κάτω από τον έναστρο καλοκαιρινό ουρανό.

Πιστό στη διαχρονική του αποστολή για την προώθηση του πολιτισμού και τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας, το Πετρίδειο Ίδρυμα συνεχίζει να δημιουργεί ανοιχτές εκδηλώσεις για όλους, συνδυάζοντας τη μαγεία του κινηματογράφου με τη χαλαρή ατμόσφαιρα του καλοκαιριού και τη μοναδική ομορφιά της θάλασσας. Τι να έχετε μαζί σας: Άνετα ρούχα, σαγιονάρες, πετσέτα ή μαξιλάρι και, φυσικά, την καλύτερή σας διάθεση!

Μη χάσετε την ευκαιρία να απολαύσετε μια ξεχωριστή βραδιά θερινού κινηματογράφου δίπλα στο κύμα. Πληροφορίες Ημερομηνία: Τρίτη, 28 Ιουλίου 2026 Ώρα: 20:30 Ταινία: Pretty Woman Χώρος: Venus Bleu Beach, Πάφος Είσοδος: Ελεύθερη

Λίγα λόγια για το Πετρίδειο Ίδρυμα Το Πετρίδειο Ίδρυμα ιδρύθηκε το 1994 στην Πάφο από τους αείμνηστους Χριστόδουλο και Μαρία Πετρίδη. Με περισσότερα από 30 χρόνια συνεχούς προσφοράς, αποτελεί σημείο αναφοράς για την προώθηση του πολιτισμού, της παιδείας και του αθλητισμού, υλοποιώντας δράσεις που ενισχύουν την πολιτιστική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή της Πάφου.