Ισόβια κάθειρξη στις ΗΠΑ στον δολοφόνο τοπικής βουλεύτριας και του συζύγου της

Ο άνδρας ο οποίος δολοφόνησε αμερικανίδα τοπική βουλεύτρια και τον σύζυγό της τον Ιούνιο του 2025 καταδικάστηκε από δικαστήριο χθες Πέμπτη να εκτίσει δις ισόβια κάθειρξη για αυτήν που χαρακτηρίστηκε από την έδρα «επίθεση εναντίον της δημοκρατίας», σύμφωνα με τον Τύπο των ΗΠΑ.

Ο Βανς Μπόλτερ, 59 ετών, ήταν μεταμφιεσμένος σε αστυνομικό όταν δολοφόνησε τη Μελίσα Χόρτμαν και τον σύζυγό της Μαρκ Χόρτμαν σε προάστιο της Μινεάπολης, στη Μινεσότα (βόρεια). Τραυμάτισε επίσης σοβαρά άλλον τοπικό βουλευτή, τον Τζον Χόφμαν, και τη σύζυγό του.

Και τα δυο μέλη της βουλής της πολιτείας στα οποία επιτέθηκε ανήκαν στους αντιπολιτευόμενους δημοκρατικούς.

Παραδέχτηκε την ενοχή του για έξι κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων δύο για ανθρωποκτονία με χρήση πυροβόλου όπλου.

Ο δικαστής Τζον Τάνχαϊμ καταδίκασε τον Βανς Μπόλτερ να εκτίσει δυο ποινές ισόβιας κάθειρξης — στις οποία προστέθηκε ποινή 40 ετών χωρίς καμιά πιθανότητα αποφυλάκισης υφ' όρον, σύμφωνα με δημοσίευμα της Minnesota Star Tribune.

Ο Πρόεδρος του δικαστηρίου έκανε λόγο για «βάρβαρη επίθεση εναντίον των αιρετών και των οικογενειών τους», που ισοδυναμούσε «στ' αλήθεια με επίθεση εναντίον της ίδιας της δημοκρατίας».

«Μου λείπει η μητέρα μου. Μου λείπει ο πατέρας μου», είπε στο δικαστήριο η κόρη του ζεύγους Χόρτμαν, η Σόφι. Πρόσθεσε πως της λείπει επίσης η πίστη «στην καλοσύνη της ανθρωπότητας».

Η υπόθεση προκάλεσε ανησυχίες πως θα υπάρξει περαιτέρω αναζωπύρωση της πολιτικής βίας στις ΗΠΑ.

Ο ρεπουμπλικάνος Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει γίνει στόχος αρκετών αποπειρών δολοφονίας σε δυο χρόνια. Ο υπερσυντηρητικός ίνφλουενσερ Τσάρλι Κερκ δολοφονήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025 από σφαίρα ελεύθερου σκοπευτή καθώς μιλούσε σε πανεπιστημιούπολη. Το σπίτι του κυβερνήτη στην Πενσιλβάνια Τζος Σαπίρο πυρπολήθηκε πέρυσι.