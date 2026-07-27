Τα 83 έκλεισε ο Μικ Τζάγκερ - Οι ευχές από τους Rolling Stones και τη σύντροφό του

Πρώην και νυν μέλη του συγκροτήματος Rolling Stones ευχήθηκαν στον αρχηγό του Σερ Μικ Τζάγκερ χρόνια πολλά για τα 83α γενέθλιά του.

Ο Μικ Τζάγκερ γιόρτασε τα γενέθλιά του χθες, λίγες εβδομάδες αφότου το συγκρότημα κυκλοφόρησε το νέο του άλμπουμ, Foreign Tongues, στις 10 Ιουλίου.

Ο κιθαρίστας Ρόνι Γουντ, 79 ετών, ευχήθηκε στον Σερ Μικ Τζάγκερ «Χρόνια Πολλά» σε ανάρτησή στην ιστορία του στο Instagram, όπου δημοσίευσε μια φωτογραφία ενός από τους πίνακές του που απεικονίζει τον τραγουδιστή του Brown Sugar.

Ο κιθαρίστας Κιθ Ρίτσαρντς δημοσίευσε ασπρόμαυρη φωτογραφία του ζευγαριού συνοδευόμενη από τη λεζάντα: «Εύχομαι στον Μικ χρόνια πολλά! Με αγάπη, Κιθ».

Ο πρώην μπασίστας των Stones, Μπιλ Γουάιμαν, ο οποίος έφυγε από το συγκρότημα στις αρχές της δεκαετίας του 1990, έχοντας υπάρξει ιδρυτικό μέλος, έγραψε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Χρόνια πολλά για τα 83α γενέθλιά σου. Έχω πάει εκεί, δεν είναι τόσο άσχημα. Σου εύχομαι πολλά περισσότερα. Με αγάπη, Μπιλ».

Ο Γουάιμαν επέστρεψε ως καλεσμένος στο συγκρότημα στο άλμπουμ Hackney Diamonds του 2023 και έπαιξε μπάσο στο Live By The Sword.

Η αρραβωνιαστικιά του Σερ Μικ, μπαλαρίνα Μέλανι Χάμρικ, έγραψε: «Χρόνια πολλά αγάπη μου, σε περισσότερες περιπέτειες, γέλια και διασκέδαση».

Σε ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό των Stones στο Instagram αναφέρεται: «Χρόνια πολλά, Μικ. Συνεχίζεις να εμπνέεις γενιές με την ενέργεια, τη δημιουργικότητα και το αδιαμφισβήτητο πνεύμα σου - δεν υπάρχει κανείς σαν εσένα. Σου εύχομαι μια υπέροχη μέρα».

Η ανάρτηση συνοδευόταν από αρκετές φωτογραφίες του Σερ Μικ όλα αυτά τα χρόνια.

Η τραγουδοποιός Λίζα Φίσερ, η οποία συμμετέχει τακτικά σε περιοδείες του συγκροτήματος από το 1989 σχολίασε στην ανάρτηση: « Όμορφη ανάρτηση, χρόνια πολλά ευλογημένα Μικ».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ