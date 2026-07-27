Ινδία: Το «Κόμμα των Κατσαρίδων» ζητά απελευθέρωση των συλληφθέντων διαδηλωτών - Παραιτήθηκε ο υπουργός παιδείας

Το Κόμμα του Λαού των Κατσαρίδων (CJP), που δημιουργήθηκε αρχικά στο Ιντερνετ και εξέφρασε την οργή της ινδικής νεολαίας μέσων των μαζικών διαδηλώσεων που κατέληξαν στην παραίτηση του υπουργού Παιδείας της κυβέρνησης του Ναρέντρα Μόντι, απαιτεί την άμεση απελευθέρωση όλων των διαδηλωτών που παραμένουν υπό κράτηση.

«Απαιτούμε όλοι οι κρατούμενοι ή συλληφθέντες να απελευθερωθούν αμέσως, σε κάθε περίπτωση από σήμερα μέχρι αύριο, και όλες οι διώξεις (κατά των διαδηλωτών) να αρθούν», δήλωσε σε ανάρτηση στο Χ ένας εκπρόσωπος του CJP.

«Η απόφασή μας να διακόψουμε τις διαδηλώσεις δεν ελήφθη παρά με βάση τις υποσχέσεις της κυβέρνησης», δηλώνει ο Σαουράβ Ντας.

«Κάθε ρήγμα στην εμπιστοσύνη θα είναι απολύτως μη αποδεκτό από τους νέους», προσθέτει προειδοποιώντας ότι στην περίπτωση αυτή το CJP θα λάβει «τα αναγκαία μέτρα».

Η οργή των φοιτητών ξεχείλισε μετά τη μαζική νοθεία στις εξετάσεις εισαγωγής στις Ιατρικές Σχολές τον Μάιο, στις οποίες έλαβαν μέρος δύο εκατομμύρια νέοι. Η ακύρωσή τους οδήγησε στην αυτοκτονία είκοσι παιδιών, σύμφωνα με τον ινδικό Τύπο.

Στις διεκδικήσεις τους για την μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος οι νέοι πρόσθεσαν τις ανησυχίες τους για την ανεργία σε μία οικονομία που ωστόσο αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς και τις επικρίσεις για την αυταρχική διακυβέρνηση του Ναρέντρα Μόντι, που βρίσκεται στην εξουσία από το 2014.

Επειτα από εβδομάδες κινητοποιήσεων και την βίαιη καταστολή της διαδήλωσης στο κέντρο του Νέου Δελχί την περασμένη Δευτέρα, το κίνημα αμφισβήτησης κέρδισε μία πρώτη νίκη με την παραίτηση το Σάββατο του υπουργού Παιδείας Νταρμέντρα Πραντάν. Ηταν το βασικό τους αίτημα και διέκοψαν τις κινητοποιήσεις.

Στο πλαίσιο της καταστολής του κινήματος, η ινδική αστυνομία έχει προχωρήσει σε μεγάλο αριθμό συλλήψεων διαδηλωτών.

Η κατάληξη της κρίσης θεωρείται ευρέως πολιτικό πλήγμα για τον Ναρέντρα Μόντι που έχει χτίσει την εικόνα του αδιάλλακτου ηγέτη.

Υπό πίεση, ο ινδός πρωθυπουργός ανακοίνωσε χθες μία εις βάθος μεταρρύθμιση του συστήματος των εξετάσεων για να γίνει περισσότερο «αξιόπιστο» και «διαφανές». Ταυτόχρονα, το υπουργικό συμβούλιο υιοθέτησε σχέδιο νόμου που αυστηροποιεί τις ποινές κατά των παραβατών.

Η συζήτησή του στο ινδικό κοινοβούλιο διακόπηκε επανειλημμένως από την αντιπολίτευση που τάχθηκε στο πλευρό των νέων και καταγγέλλει την αγριότητα της αστυνομικής καταστολής του κινήματος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ