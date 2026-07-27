Απόδραση «Κομμωτή»: Χωρίς ποινικές ή πειθαρχικές διώξεις οι αστυνομικοί

Δεν προέκυψαν στοιχεία που να δικαιολογούν την άσκηση ποινικής ή πειθαρχικής δίωξης σε βάρος μελών της Αστυνομίας σε σχέση με την απόδραση του ισοβίτη Θεόδωρου Θεοφάνους, γνωστού ως «Κομμωτή», δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο λειτουργός του Κλάδου Επικοινωνίας του Αρχηγείου Αστυνομίας Μιχάλης Μιχαήλ.

Κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα οποία δεν προέκυψαν ευθύνες σε βάρος μελών της Αστυνομίας, ο κ. Μιχαήλ είπε ότι, βάσει του πορίσματος των ποινικών ανακριτών, το οποίο διαβιβάστηκε από τη Νομική Υπηρεσία στην Αστυνομία, δεν προέκυψαν στοιχεία που να δικαιολογούν ποινική δίωξη, ενώ, σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση, δεν προέκυψαν ούτε πειθαρχικές ευθύνες.

Όπως ανέφερε, το πόρισμα των ποινικών ανακριτών διαβιβάστηκε αρχικά στη Νομική Υπηρεσία και ακολούθως στην Αστυνομία, με την ποινική έρευνα να έχει ολοκληρωθεί.

Ο κ. Μιχαήλ είπε ότι, μετά τη μελέτη του φακέλου, επαναξιολογήθηκαν διάφορα μέτρα και διαδικασίες που αφορούν τη μεταφορά και τη συνοδεία κρατουμένων, σε συνεννόηση με το Τμήμα Φυλακών και με στόχο να αποτραπεί η επανάληψη παρόμοιου περιστατικού.

Σημείωσε ότι για τη μεταφορά και τη συνοδεία κρατουμένων υπάρχουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα, τα οποία επανεξετάζονται και σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να διαπιστώνεται τι εφαρμόζεται σωστά και ποιες διαδικασίες μπορούν να αλλάξουν ή να διαφοροποιηθούν.

Ερωτηθείς για τη διαδικασία που αφορά τους δεσμοφύλακες, ανέφερε ότι το ζήτημα δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Αστυνομίας και δεν μπορούσε να τοποθετηθεί σχετικά.

Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ από άλλη επίσημη αρμόδια πηγή, η έρευνα για ενδεχόμενες πειθαρχικές διώξεις σε βάρος δεσμοφυλάκων δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Πηγή: ΚΥΠΕ