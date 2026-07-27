Έρευνα: Η πλειονότητα των Τουρκοκυπρίων επιθυμεί συμφωνία για το Κυπριακό

Το ομοσπονδιακό μοντέλο παραμένει η πλέον αποδεκτή επιλογή, ωστόσο οι ανησυχίες για την ασφάλεια, την οικονομία και την εφαρμογή μιας συμφωνίας εξακολουθούν να είναι εκτεταμένες.

Η πλειονότητα των Τουρκοκυπρίων επιθυμεί μια συμφωνία για την επίλυση του Κυπριακού και απορρίπτει τη συνέχιση του υφιστάμενου στάτους κβο, σύμφωνα με νέα έρευνα του Κέντρου Μελετών Μετανάστευσης, Ταυτότητας και Δικαιωμάτων (CMIRS). Η έρευνα καταγράφει επίσης ισχυρή στήριξη σε μια ομοσπονδιακή λύση, παρά τις διαχρονικές ανησυχίες για τις πιθανές επιπτώσεις της.

Η έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2026 μέσω προσωπικών συνεντεύξεων με 500 συμμετέχοντες, έδειξε ότι το 65,09% των ερωτηθέντων επιθυμεί την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό της πολυετούς διαίρεσης του νησιού, ενώ το 59,96% δήλωσε ότι η συνέχιση της σημερινής κατάστασης είναι μη αποδεκτή.

Η δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία με βάση την πολιτική ισότητα αναδείχθηκε ως το πιο ευρέως αποδεκτό μοντέλο λύσης, συγκεντρώνοντας τη στήριξη του 75,94% των συμμετεχόντων. Ως αποδεκτή επιλογή αξιολογήθηκε επίσης μια πιθανή συνομοσπονδιακή διευθέτηση από το 61,37% των ερωτηθέντων, ενώ μόλις το 25,95% θεώρησε αποδεκτή τη λύση ενός ενιαίου κράτους.

Η διευθύντρια του CMIRS, Μινέ Γιουτζέλ, δήλωσε ότι τα ευρήματα καταδεικνύουν τη γενικευμένη δυσαρέσκεια για το άλυτο Κυπριακό και την αυξανόμενη επιθυμία για μια διευθέτηση, κατά προτίμηση στη βάση των διεθνώς αποδεκτών παραμέτρων, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται και εναλλακτικά πλαίσια λύσης.

Επιφυλάξεις για τη συμβίωση

Η έρευνα ανέδειξε επίσης μικτές απόψεις σχετικά με το ενδεχόμενο μελλοντικής συνύπαρξης των δύο κοινοτήτων στο νησί. Σύμφωνα με τα ευρήματα, το 50,31% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι θα θεωρούσε αποδεκτό να ζήσει ξανά μαζί με τους Ελληνοκύπριους, γεγονός που υποδηλώνει ότι η άλλη μισή πλευρά εξακολουθεί να διατηρεί επιφυλάξεις.



«Παρότι η στήριξη σε μια λύση παραμένει υψηλή, εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης της κοινωνικής εμπιστοσύνης και των σχέσεων μεταξύ των δύο κοινοτήτων», ανέφερε.

Τα αποτελέσματα έδειξαν επίσης ότι η ανησυχία για τη μακροχρόνια στασιμότητα παραμένει ιδιαίτερα έντονη. Συγκεκριμένα, το 88,38% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η αβεβαιότητα γύρω από το Κυπριακό τούς προκαλεί ανησυχία, ενώ το 82,36% εξέφρασε προβληματισμό για την αναστολή των διαπραγματεύσεων ή το ενδεχόμενο οι συνομιλίες να τερματιστούν χωρίς αποτέλεσμα.

Ανησυχίες για την οικονομία και την ασφάλεια

Σύμφωνα με την έρευνα, το 92,58% των συμμετεχόντων ανησυχεί για το ενδεχόμενο περαιτέρω απομόνωσης και περιορισμών, ενώ το 91,98% θεωρεί ότι το Κυπριακό επιβραδύνει την οικονομική ανάπτυξη.

Περισσότερο από το 90% των ερωτηθέντων εξέφρασε επίσης ανησυχία για τις εξελίξεις στους τομείς της ενέργειας και της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η έρευνα κατέδειξε ότι το 92,39% θεωρεί πως οι πρόσφατες ενεργειακές και αμυντικές συμφωνίες που συνήψε η ελληνοκυπριακή πλευρά αποτελούν πηγή ανησυχίας, ενώ το 89,57% προβληματίζεται από το ενδεχόμενο αναζωπύρωσης της έντασης και νέας σύγκρουσης στο νησί.

Η αυξανόμενη επιρροή της Τουρκίας

Οι ανησυχίες επεκτείνονται και στις εξωτερικές επιρροές καθώς και στον ρόλο των διεθνών παραγόντων. Η έρευνα έδειξε ότι το 73,35% των ερωτηθέντων ανησυχεί για την αυξανόμενη επιρροή της Τουρκίας στα κατεχόμενα, ενώ το 87,17% δήλωσε ότι προβληματίζεται από τη στάση των διεθνών δρώντων απέναντι στο Κυπριακό.

Παρότι η στήριξη σε μια ομοσπονδιακή λύση παραμένει υψηλή, τα ευρήματα ανέδειξαν επίσης αβεβαιότητα ως προς τις πρακτικές συνέπειες μιας ενδεχόμενης συμφωνίας. Αν και το 75,94% δήλωσε ότι μια ομοσπονδιακή διευθέτηση θα ήταν αποδεκτή, το 63,52% ανέφερε ταυτόχρονα ότι μια τέτοια λύση θα αποτελούσε και λόγο ανησυχίας.

Αντίστοιχα, το 44,09% δήλωσε ότι αντιμετωπίζει με ανησυχία το ενδεχόμενο λύσης δύο κρατών.

Η κ. Γιουτζέλ σημείωσε ότι τα αποτελέσματα καταδεικνύουν πως οι Τουρκοκύπριοι δεν παρέχουν άνευ όρων στήριξη σε κάποιο συγκεκριμένο μοντέλο λύσης. Αντίθετα, αναζητούν μια διευθέτηση που να μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια, την οικονομική ευημερία και την πολιτική σταθερότητα.

Πηγή: Kıbrıs Postası