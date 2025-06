Ο «Μότσαρτ της οικονομίας της προσοχής»: Γιατί ο MrBeast είναι ο μεγαλύτερος αστέρας του YouTube

Ο Τζίμι Ντόναλντσον, ο 27χρονος δημιουργός περιεχομένου και επιχειρηματίας, γνωστός ως MrBeast, είναι με κάθε λογικό μέτρο ένας από τους πιο δημοφιλείς διασκεδαστές στον πλανήτη. Το κανάλι του στο YouTube, στο οποίο ανεβάζει ολοένα και πιο περίπλοκα και ακριβά βίντεο, έχει 400 εκατομμύρια συνδρομητές – περισσότερους από τον πληθυσμό των Ηνωμένων Πολιτειών και σχεδόν ισάριθμους με τον συνολικό αριθμό φυσικών ομιλητών της αγγλικής γλώσσας παγκοσμίως.

Το νούμερο αυτό είναι σχεδόν διπλάσιο από τους ακολούθους του Έλον Μασκ στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter) και πάνω από 100 εκατομμύρια περισσότερους από τους ακολούθους της Τέιλορ Σουίφτ στο Instagram. Και αυτό δεν περιλαμβάνει εκείνους που βλέπουν τα βίντεό του περιστασιακά ή γνωρίζουν την πολιτιστική του παρουσία μέσω των παιδιών τους ή απλώς έχουν ακουστά το όνομά του.

Η συνδρομή στο κανάλι του σηματοδοτεί μια ενεργή απόφαση, μια δέσμευση: να μη χάνουν τα νέα του βίντεο και να μετρούνται ως «εγγυημένο κοινό» από τους διαφημιστές. Η σειρά ριάλιτι Beast Games, που προβλήθηκε το 2024 στην Amazon Prime με 1.000 διαγωνιζόμενους που πάλευαν για το μεγαλύτερο χρηματικό έπαθλο στην ιστορία της τηλεόρασης – 5 εκατομμύρια δολάρια, κόστισε περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια – και είναι η πιο ακριβή μη σεναριογραφημένη παραγωγή στην ιστορία.

Αυτοκρατορία πέρα από τα βίντεο

Η επιτυχία του Ντόναλντσον δεν σταματά στην πλατφόρμα του. Διαθέτει: Εταιρεία mobile gaming, το brand σοκολάτας Feastables, την αλυσίδα φαγητών MrBeast Burger, τις έτοιμες παιδικές μερίδες Lunchly (που δέχθηκαν ευρεία κριτική), συναλλαγές με κρυπτονομίσματα, οικονομικές υπηρεσίες, μαθήματα για δημιουργία περιεχομένου στο YouTube μέσω αναγνωρισμένων πανεπιστημίων και ένα δίκτυο φιλανθρωπικών δράσεων που φέρουν την υπογραφή του.

Το περιεχόμενό του χαρακτηρίζεται από φανατική αφοσίωση στον σκοπό: κάθε δευτερόλεπτο στα βίντεό του είναι αποσταγμένο περιεχόμενο, καθαρή ψυχαγωγία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το βίντεο «Επέζησα στα 5 πιο θανατηφόρα μέρη της Γης», όπου ο ίδιος και η ομάδα του:

Περπατούν στο Νησί των Φιδιών στη Βραζιλία, σκαρφαλώνουν έναν κάθετο παγετώνα, οδηγούν στον Δρόμο του Θανάτου στη Βολιβία, κολυμπούν με καρχαρίες, κοιμούνται σε κλουβί σε σαβάνα της Αφρικής, περικυκλωμένοι από δολώματα για αρπακτικά.

Από το παιδικό δωμάτιο στο παγκόσμιο προσκήνιο

Ο MrBeast μεγάλωσε στη Γκρίνβιλ της Βόρειας Καρολίνας, παιδί χωρισμένων γονιών, με την μητέρα του στον στρατό. Έπασχε από νόσο του Κρον, γεγονός που τον κράτησε μακριά από το σχολείο για μεγάλα διαστήματα, αφήνοντάς τον να περνά ώρες βλέποντας YouTube – στην ουσία, μεγάλωσε μέσα στον αλγόριθμο.

Το πρώτο του βίντεο, το 2012, τον δείχνει να παίζει Minecraft, σε ηλικία μόλις 13 ετών. Αρκετά πρώιμα, εστιάζει στο πώς να βγάζεις λεφτά από το YouTube, με τίτλους όπως “Πόσα λεφτά βγάζει ο PewDiePie;”. Η έμμονη ιδέα του με τα χρήματα έγινε τελικά το σήμα κατατεθέν του περιεχομένου του.

Ανάμεσα σε μεγιστάνα και καλλιτέχνη

Υπάρχουν στιγμές στα βίντεό του που μοιάζουν με πειραματική τέχνη. Στο Beast Games, για παράδειγμα, τοποθετεί ένα εκατομμύριο δολάρια μπροστά σε 10 παίκτες και τους ζητά να πάρουν ό,τι ποσό θέλουν. Ένας, ο JC, παίρνει 650.000 δολάρια, αφήνοντας μόλις 27.000 για τον επόμενο. Η εικόνα του να κάθεται σε ένα κελί-δωμάτιο, περιτριγυρισμένος από σακούλες με χαρτονομίσματα, θυμίζει άντρα που καταστράφηκε από μια αόρατη δαιμονική δύναμη.

Αυτό το παιδικό στοιχείο, το ίδιο που καθιστά τον Donaldson απρόβλεπτο, είναι και η πηγή της ιδιοφυΐας του. Όπως έγραψε ο Μπωντλαίρ: «Η ιδιοφυΐα δεν είναι τίποτε άλλο από την παιδικότητα που ανακτάται κατά βούληση». Στα 27 του χρόνια, ο MrBeast έχει χτίσει μια πολυπλατφορμική αυτοκρατορία περιεχομένου, ξεκινώντας από ένα παιδικό όνειρο: «Ή θα γίνω YouTuber ή θα πεθάνω προσπαθώντας».

Η στρατηγική πίσω από την τρέλα

Το 2024 διέρρευσε ένα εσωτερικό έγγραφο 36 σελίδων με τίτλο How to Succeed at MrBeast Production, που περιγράφει λεπτομερώς πώς να δημιουργήσεις viral περιεχόμενο. Γραμμένο με το ίδιο ύφος των βίντεων του, αποδίδεται στον ίδιο τον Ντόναλντσον και ξεκαθαρίζει: η επιτυχία στο YouTube δεν είναι τύχη, αλλά τέχνη που μπορεί να διδαχθεί.

Αν και πολλοί έχουν προσπαθήσει να τον μιμηθούν – όπως οι Dangie Bros, Airrack, Morgs και άλλοι δημιουργοί του λεγόμενου “junklord” περιεχομένου – κανείς δεν διαθέτει την ίδια αλχημεία γοητείας και τεχνικής δεινότητας.

