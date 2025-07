Ο Μακρόν έκλεισε το μάτι στην Κέιτ Μίντλετον – Μικ Τζάγκερ και Έλτον Τζον στο λαμπερό δείπνο του Καρόλου στο Ουίνδσορ

Ένθερμη ήταν η συνύπαρξη του Εμανουέλ Μακρόν με την Κέιτ Μίντλετον, κατά τη διάρκεια του χθεσινού επίσημου δείπνου που παρέθεσε ο βασιλιάς Κάρολος και η Καμίλα στο Κάστρο του Ουίνδσορ προς τιμήν του γαλλικού προεδρικού ζεύγους.

Κι αν στο γεγονός μετείχε σύσσωμη η βασιλική οικογένεια αλλά και διάσημα πρόσωπα, τα φώτα φαίνεται ότι «έκλεψε» η στιγμή που ο Γάλλος πρόεδρος έκανε το χαρακτηριστικό του κλείσιμο ματιού στην Κέιτ Μίντλετον, που πραγματοποίησε την πρώτη της εμφάνιση σε κρατικό δείπνο μετά την περιπέτεια της υγείας της. Οι δυο τους αντάλλαξαν και πρόποση μπροστά στους καλεσμένους.

Η Κέιτ Μίντλετον φορούσε ένα μακρύ φόρεμα από σκούρο κόκκινο μετάξι του οίκου Givenchy. Για πρώτη φορά εμφανίστηκε με το βασιλικό παράσημο του βασιλιά Καρόλου. Επίσης, φορούσε τιάρα της πριγκίπισσας Νταϊάνα. Σμόκιν φορούσε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, που έφερε τα παράσημά του.

Ο Εμανουέλ Μακρόν κάθισε στο τραπέζι μεταξύ Καρόλου και Κέιτ, ενώ η Μπριζίτ Μακρόν, που φορούσε ένα μακρύ γαλάζιο φόρεμα, κάθισε μεταξύ Καμίλα και πρίγκιπα Ουίλιαμ.

Παρόντες στο δείπνο ήταν ο Σερ Μικ Τζάγκερ αλλά και ο Σερ Έλτον Τζον, που συνοδευόταν από τον σύζυγό του. Παρούσα ήταν η Κριστίν Σκοτ Τόμας, η ποδοσφαιριστής Mary Earps και ο τραγουδιστής Mika.

Το παρών έδωσε σύσσωμη η βασιλική οικογένεια. Στο δείπνο εμφανίστηκε η πριγκίπισσα Άννα με τον Τίμοθι Λόρενς, ο Δούκας και η Δούκισσα του Εδιμβούργου.

Εντύπωση προκαλούν οι λεπτομέρειες για το τραπέζι, μήκους 50 μέτρων, το οποίο έστηναν οι αρμόδιοι με κάθε λεπτομέρεια για έξι ημέρες. Το δείπνο δόθηκε στη Στοά του Αγίου Γεωργίου στο Ουίνδσορ, που ήταν στολισμένη με λουλούδια και βότανα από τους βασιλικούς κήπους και τα οποία θα διανεμηθούν σε ιδρύματα από τη φιλανθρωπική οργάνωση Floral Angels. Το επίσημο τραπέζι, μήκους 50 μέτρων.

