Γιώργος Μαζωνάκης: «Η Βάσω ήταν ηθική αυτουργός και ενορχήστρωσε τον εγκλεισμό του» υποστηρίζει ο δικηγόρος του

Νωρίτερα σήμερα, η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη έδωσε στην δημοσιότητα μία επιστολή με την οποία ξεκαθαρίζεται ότι η αδελφή του, Βάσω, δεν εμπλέκεται στην υπόθεση του πρόσφατου εγκλεισμού του στο Δρομοκαΐτειο. Ωστόσο ο δικηγόρος του γνωστού τραγουδιστή, Γιώργος Μερκουλίδης, αποκάλυψε πως αυτό που πιστεύει η πλευρά του τραγουδιστή είναι πως όλα ενορχηστρώθηκαν από την αδελφή του.

«Εμείς δεν είπαμε ότι την αίτηση την υπέβαλε η Βάσω Μαζωνάκη. Δεν αναφέραμε το όνομά της καν. Αλλά ότι ενορχήστρωσε την όλη διαδικασία η ίδια είναι δεδομένο και αναμφισβήτητο γεγονός. Τη Δευτέρα που ήμασταν στο Δρομοκαΐτειο και ο Γιώργος αφέθηκε ελεύθερος, ήταν και οι δύο αδελφές εκεί και πίεζαν φορτικά τους γιατρούς και τους απειλούσαν με μηνύσεις να μην αφεθεί ελεύθερος γιατί κινδυνεύει η ζωή τους και η σωματική τους ακεραιότητα. Δεν ήταν μόνο η Μαρία, ήταν και η Βάσω στο Δρομοκαΐτειο εκείνη την ημέρα και ήρθε σε επαφή με τους γιατρούς. Στα εγκλήματα υπάρχουν οι φυσικοί και οι ηθικοί αυτουργοί» ανέφερε ο δικηγόρος Γιώργος Μερκουλίδης.

«Εγώ δεν ξέρω καμία απόφαση από δικαστήριο που να είναι υπέρ της αδελφής. Αυτό είναι στην σφαίρα της φαντασίας. Δεν έχει εκδικαστεί κάποια υπόθεση, παρά μόνο παλαιότερα κάποια ασφαλιστικά. Εμείς ετοιμάζουμε μηνύσεις για σοβαρά ποινικά αδικήματα, κακουργηματικού χαρακτήρα. Πώς ήξεραν ότι χρήζει νοσηλείας αφού οι ίδιοι είχαν πει πως σπάνια τον έβλεπαν. Οι σχέσεις του Γιώργου με τους γονείς και τις αδελφές του είναι ανύπαρκτες εδώ και δύο χρόνια» πρόσθεσε.

