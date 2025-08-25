Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας απορρίπτει δημοσίευμα για «αρπαγή» βρέφους

Αναφέρει, επίσης, ότι η άδικη στοχοποίηση των Λειτουργών των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας σε καμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή.

Το περιεχόμενο δημοσιεύματος για ισχυριζόμενη «αρπαγή» βρέφους για το οποίο ουδέποτε ζητήθηκε η άποψη είτε των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας είτε του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, απορρίπτει κατηγορηματικά, σε ανακοίνωση του, το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας.

«Η απομάκρυνση παιδιών από το οικογενειακό περιβάλλον αποτελεί το ύστατο μέτρο και η απόφαση λαμβάνεται με δικαστικό διάταγμα με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, με την παράλληλη στήριξη και καθοδήγηση όλων των μελών της οικογένειας. Απώτερος στόχος εκεί και όπου κρίνεται εφικτό, είναι η οικογενειακή επανασύνδεση με τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών», προσθέτει.

«Εργάζονται καθημερινά ανελλιπώς με αφοσίωση και επαγγελματισμό εξαντλώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα με πρώτιστο μέλημα την στήριξη οικογενειών ή άλλων πολιτών που έχουν ανάγκη. Πάντως, το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας επικοινώνησε με το μέσο που δημοσίευσε το εν λόγω άρθρο μεταφέροντας τις απόψεις του όπως αναφέρονται και στην ανακοίνωση. Στόχος πάντοτε, πέραν από τη στήριξη των οικογενειών, παιδιών και ευάλωτων ατόμων, είναι και η προστασία των προσωπικών δεδομένων των ατόμων αυτών από οποιαδήποτε έκθεση», καταλήγει το Υφυπουργείο, στην ανακοίνωση του.

