Με βιβλίο, άλμπουμ και ντοκιμαντέρ επιστρέφει το «The Beatles Anthology»

Το πρότζεκτ «The Beatles Anthology» επιστρέφει το 2025 με ένα νέο βιβλίο, άλμπουμ και βίντεο.

Οι εικασίες ότι η σειρά «Anthology» θα επέστρεφε άρχισαν να διαδίδονται στις 20 Αυγούστου, όταν ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ κοινοποίησε αινιγματική ανάρτηση στο διαδίκτυο που φαινόταν να παραπέμπει στις προηγούμενες κυκλοφορίες της.

Η αρχική σειρά, «Anthology 1», κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 1995, περίπου την ίδια εποχή με ένα ντοκιμαντέρ αποτελούμενο από οκτώ μέρη και μερικά από τα πρώτα καινούρια τραγούδια του συγκροτήματος μετά τον θάνατο του Τζον Λένον, με τους Πολ ΜακΚάρτνεϊ, Τζορτζ Χάρισον και Ρίνγκο Σταρ να συνεργάζονται με τον Τζεφ Λιν στα «Real Love» και «Free as a Bird».

ΚΥΠΕ

