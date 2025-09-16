Η συμβουλή της Σοφούλας στην κόρη της Άννα Βίσση και όσα είπε για τις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο

Στις δύο sold out συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο αναφέρθηκε η Άννα Βίσση, τονίζοντας ότι τραγουδάει επί 3,5 ώρες στη σκηνή «με αγνή ενέργεια, χωρίς ουσίες» παρά τα όποια σχόλια ακούει να γίνονται για το πρόσωπό της, όπως είπε η ίδια.

Η καλλιτέχνιδα έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» μετά τις δύο εντυπωσιακές εμφανίσεις της στο Παναθηναϊκό Στάδιο και σε ερώτηση σχετικά με το μυστικό της και την αστείρευτη ενέργεια που τη χαρακτηρίζει, απάντησε πως είναι πιστή εδώ και χρόνια στις προπονήσεις της και στη σωστή διατροφή.

Όπως είπε: «Δεν υπάρχει μυστικό, όλα φανερά είναι. Έχω δείξει από παλιά ότι πιστεύω και στη γυμναστική και στην καλή διατροφή, αλλιώς δεν βγαίνει. Δεν μπορώ να τραγουδάω 3,5 ώρες αγνή. Εννοώ ότι το αποτέλεσμα είναι χωρίς ουσίες, χωρίς τίποτα. Κι ας λένε διάφορα πίσω από την πλάτη μου, τι να πούνε; Πρέπει να είμαι στρατιώτης, πρέπει να προσέχεις. Πλησιάζω σε μια ηλικία που είναι δύσκολη, εγώ δεν την αισθάνομαι. Λίγο στα σκαλιά που πήγα πέρα συνειδητοποίησα ότι ήταν μακριά φέτος. Ίσως του χρόνου βάλω πατίνι να φτάνω στο πέταλο. Είμαι στον κόσμο της μουσικής που μου δίνει συνέχεια φτερά και θα μου δίνει όσο μπορώ να το κάνω. Δεν θέλω να πιέσω ποτέ τον εαυτό μου, ούτε να φαίνομαι απελπισμένη γι αυτό που κάνω».

Στη συνέχεια, μίλησε για την αγάπη του κόσμου, κάνοντας λόγο για «δικαίωση και ευλογία»: «Πριν έρθω εδώ συνάντησα τη μητέρα μου, η οποία είναι 94 ετών και μου λέει “που πας;”, λέω “πάω να κάνω κάτι δηλώσεις στην τηλεόραση”. Με συμβούλευσε να μην έχω υπεροχή και φαντασία, να είμαι ταπεινή. Αυτό θέλω να είμαι γιατί όταν επί δυο ημέρες ζεις κάτι τέτοιο, όποιος και να είσαι, το χάνεις λίγο. Δεν θέλω να γυρίζει ο κόσμος γύρω από εμένα. Δεν ξέρω πώς να το διαχειριστώ πια αυτό το πράγμα. Αυτό είναι μια ευλογία και δικαίωση».

Όσο για τη σχέση της με τον Νίκο Καρβέλα, αλλά και την προετοιμασία της για τις δύο μεγάλες συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο, η Άννα Βίσση δήλωσε: «Τον Νίκο Καρβέλα δεν είναι να τον ευχαριστώ, είναι μέσα μου. Είμαστε μαζί σε αυτό. Μιλάω και εκ μέρους του. Άννα Βίσση σημαίνει φωνή και τραγούδια. Ο Καρβέλας είναι τα τραγούδια. Το καλοκαίρι ξυπνούσα σε όλες μου τις διακοπές και είχα έναν πανικό και φόβο τι θα κάνω φέτος. Σκεφτόμουν ότι πρέπει να ικανοποιήσω αυτόν τον κόσμο και να του δώσω άλλα πράγματα φέτος. Δεν είμαι άνθρωπος της επανάληψης».

