Την έναρξη των συνομιλιών με τις ΗΠΑ για τα πυρηνικά ζήτησε ο Ιρανός πρόεδρος

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

«Το Ιράν και ο ΗΠΑ θα έχουν συνομιλίες για το πυρηνικό ζήτημα», σύμφωνα με το πρακτορείο Fars, χωρίς να διευκρικρινίσει πότε θα συμβεί αυτό.

Την άμεση έναρξη των συνομιλιών μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον ζήτησε ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars. «Ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν ζήτησε την έναρξη συνομιλιών με τις ΗΠΑ», ανέφερε το Fars επικαλούμενο κυβερνητική πηγή.

«Το Ιράν και ο ΗΠΑ θα έχουν συνομιλίες για το πυρηνικό ζήτημα», πρόσθεσε το πρακτορείο χωρίς να διευκρικρινίσει πότε θα συμβεί αυτό.

Την πληροφορία μετέδωσε η κυβερνητική εφημερίδα Iran και η μεταρρυθμιστική Shargh.

Τετ α τετ μεταξύ Γουίτκοφ και Αραγτσί

Στο μεταξύ το πρακτορείο Tasnim μετέδωσε σήμερα ότι ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί πρόκειται να συναντηθεί σήμερα με τον Στιβ Γουίτκοφ, τον ειδικό απεσταλμένο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Οι ΗΠΑ δεν έχουν επιβεβαιώσει ακόμη τη συνάντηση αυτή, η οποία θα διεξαχθεί έπειτα από εβδομάδες έντασης μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Τεχεράνης και αφού ο Τραμπ απείλησε να απαντήσει με τη χρήση στρατιωτικής βίας στην αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν.

Έκτοτε οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει τη στρατιωτική τους παρουσία γύρω από το Ιράν, αν και την προηγούμενη εβδομάδα ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι η Τεχεράνη έχει «σοβαρές συνομιλίες» με την Ουάσινγκτον.

cnn.gr

ΠΥΡΗΝΙΚΑπυρηνικά Ιράν

