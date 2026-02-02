Κέρδη €85 εκατ. για Cyta το 2025 και μεγάλες επενδύσεις σε υποδομές

Έμφαση στη συνέχιση των μεγάλων επενδύσεων σε ψηφιακές υποδομές, σταθερή κερδοφορία και ενίσχυση της ανθεκτικότητας των δικτύων της χώρας δείχνει ο προϋπολογισμός της Cyta για το 2026, ο οποίος παρουσιάστηκε τη Δευτέρα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού.

Παρουσιάζοντας τον προϋπολογισμό, η Πρόεδρος της Cyta, Μαρία Τσιάκκα, ανέφερε ότι πρόκειται για «προϋπολογισμό ευθύνης και συνέχειας», ο οποίος βασίζεται σε απτά οικονομικά αποτελέσματα και σε συγκεκριμένο επενδυτικό σχεδιασμό, με άμεσο όφελος για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και την κυπριακή οικονομία. Όπως σημείωσε, βασικός στόχος είναι η διασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας και της συνεχούς αναβάθμισης των κρίσιμων ψηφιακών υποδομών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η κ. Τσιάκκα ανέφερε ότι το 2025 αποτέλεσε χρονιά έντονης δραστηριότητας, με τα συνολικά έσοδα της Cyta να αυξάνονται από €415 εκατ. το 2024 σε €442 εκατ., ενώ το κέρδος προ φόρων αναμένεται να ανέλθει στα €85 εκατ. Υπενθύμισε επίσης ότι τα τελευταία 25 χρόνια η Cyta έχει συνεισφέρει στο δημόσιο ταμείο πέραν των €1,29 δισ., εκ των οποίων €925 εκατ. σε μερίσματα και €373 εκατ. σε φορολογία.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις επενδύσεις σε δίκτυα νέας γενιάς. Όπως ανέφερε, η πλήρης κάλυψη της χώρας με 5G και η ανάπτυξη του παγκύπριου δικτύου οπτικών ινών κατέταξαν την Κύπρο πρώτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον δείκτη κάλυψης του Digital Decade. Σε επίπεδο κρατικών υποδομών, σημείωσε ότι το 2025 ολοκληρώθηκε η κάλυψη των αστικών και κύριων αγροτικών περιοχών με fiber, ενώ οι εργασίες στις απομακρυσμένες περιοχές αναμένεται να ολοκληρωθούν το πρώτο εξάμηνο του 2026, διασφαλίζοντας ισότιμη πρόσβαση σε σύγχρονες ψηφιακές υπηρεσίες.

Αναφερόμενη στη διεθνή συνδεσιμότητα, η Πρόεδρος της Cyta σημείωσε ότι το 2025 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η διακλάδωση του υποθαλάσσιου καλωδιακού συστήματος BlueMed, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη νέα έργα επέκτασης του δικτύου στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Παράλληλα, βρίσκεται σε εφαρμογή πολυετής συμφωνία με ευρωπαϊκή δορυφορική εταιρεία για πρόσβαση σε νέο ευρυζωνικό δορυφόρο μέσω διαζευκτικών σταθμών της Cyta, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα των δικτύων της χώρας.

Σημαντικός άξονας του αναπτυξιακού σχεδιασμού αποτελεί και η ενίσχυση των υποδομών φιλοξενίας δεδομένων. Όπως ανέφερε η κ. Τσιάκκα, το 2025 η Cyta εξαγόρασε το υπερσύγχρονο data center Simplex LCA1 στη Λάρνακα, ενώ προγραμματίζονται περαιτέρω επενδύσεις ύψους περίπου €20 εκατ. σε κέντρα δεδομένων και επιπλέον €20 εκατ. για ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών του Οργανισμού. Παράλληλα, βρίσκονται σε διαβουλεύσεις για τη δημιουργία μεγάλου «πράσινου» data center σε συνεργασία με φωτοβολταϊκά πάρκα, έργο που εκτιμάται ότι θα υλοποιηθεί εντός 1–2 ετών.

Η Πρόεδρος της Cyta ανέδειξε επίσης τις επενδύσεις σε κυβερνοασφάλεια και εσωτερικά πληροφοριακά συστήματα, σημειώνοντας ότι η Cyta εφαρμόζει το διεθνές πρότυπο ISO 27001 και συμμορφώνεται πλήρως με το κανονιστικό πλαίσιο NIS2, ενισχύοντας την προστασία δεδομένων και τη λειτουργική ασφάλεια των υποδομών. Υπογράμμισε ότι κάθε επένδυση γίνεται «μελετημένα, με αριθμούς και στοιχεία», ώστε να διασφαλίζεται μακροχρόνια απόδοση.

Σε ό,τι αφορά το ανθρώπινο δυναμικό, αναφέρθηκε ότι σήμερα στη Cyta εργάζονται περίπου 1.960 άτομα, ενώ εντός του 2025 προσλήφθηκαν επιπλέον 60 εργαζόμενοι. Το 62,5% του προσωπικού απασχολείται με καθεστώς δημοσίου δικαίου και το 37,5% με καθεστώς ιδιωτικού δικαίου. Αναφορά έγινε και στο ταμείο συντάξεων, το οποίο παρουσίασε αύξηση εισφορών κατά €35 εκατ. λόγω του σχεδίου πρόωρης αφυπηρέτησης προηγούμενων ετών, με εκτίμηση ότι το υφιστάμενο έλλειμμα θα εξαλειφθεί εντός 4–5 ετών.

Κατά τη συζήτηση, τέθηκε εκτενώς το ζήτημα της πρόνοιας για απόλυση προσωπικού αορίστου χρόνου, λόγω πλεονασμού στους κανονισμούς της Cyta, κάτι που είχε συμφωνηθεί με τις συντεχνίες να απαλειφθεί. Η κ. Τσιάκκα ανέφερε ότι αναμένεται η αποστολή των κανονισμών στη Νομική Υπηρεσία από το Υπουργείο Οικονομικών, προσθέτοντας ότι «υπάρχουν ένα-δύο θέματα, όπως το θέμα του πλεονασμού, που ίσως πρέπει να ξαναδούμε με το Υπουργείο Οικονομικών». Ο Οικονομικός Διευθυντής της Cyta ανέφερε ότι ο Οργανισμός έχει αποστείλει τη θέση του υπέρ της απάλειψης της σχετικής πρόνοιας, θέση με την οποία, όπως είπε, συμφωνούν και οι εργαζόμενοι.

Από πλευράς Υπουργείου Οικονομικών, αναφέρθηκε ότι η θέση του Υπουργείου είναι όπως παραμείνει η συγκεκριμένη πρόνοια, ενώ διευκρινίστηκε ότι δεν τίθεται ζήτημα άμεσης ή έμμεσης ιδιωτικοποίησης της Cyta.

Βουλευτές τόνισαν την ανάγκη για την τήρηση προηγούμενων δεσμεύσεων περί αφαίρεσης της πρόνοιας για πλεονασμό προσωπικού.

Η βουλευτής του ΔΗΣΥ, Σάβια Ορφανίδου, έθεσε με έντονο τρόπο το ζήτημα του προσωπικού και ειδικότερα της πρόνοιας για απόλυση λόγω πλεονάζοντος προσωπικού στους κανονισμούς της Cyta. Υπενθύμισε ότι υπήρξε ρητή δέσμευση του Οργανισμού πως η συγκεκριμένη πρόνοια θα αφαιρεθεί, προκειμένου να προχωρήσει τότε η συμφωνία για την εξέλιξη και τον εκσυγχρονισμό της Cyta.

Στο ίδιος μήκος κύματος και η Πρόεδρος της Επιτροπής Χριστιάνα Ερωτοκρίτου του ΔΗΚΟ ανέφερε ότι το θέμα θα πρέπει να επανεξεταστεί από το Υπουργείο Οικονομικών ώστε να αφαιρεθεί η συγκεκριμένη πρόνοια που στην πράξη δεν εφαρμόζεται.

Σε δηλώσεις του ο βουλευτής της ΔΗΠΑ - Συνεργασία Αλέκος Τρυφωνίδης συνεχάρη τη διοίκηση και το προσωπικό της Cyta για τα οικονομικά αποτελέσματα και την τεχνολογική πρωτιά του Οργανισμού στην Ευρώπη, επαναλαμβάνοντας τη θέση του κόμματος κατά κάθε μορφής αποκρατικοποίησης.

Πηγή: ΚΥΠΕ