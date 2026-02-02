Αξιολογείται η προσφορά στρατηγικού επενδυτή για το Πάρκο στο Πεντάκωμο - Οι χώρες που... καλοβλέπουν το έργο

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής προσφορών και εκδήλωσης διεθνούς επενδυτικού ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του Επιστημονικού Τεχνολογικού Πάρκου Πεντακώμου, με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας να αναφέρει ότι η αξιολόγηση της προσφοράς που υποβλήθηκε βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Σε ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, αναφέρεται ότι στο πλαίσιο της συνολικής πολιτικής για ενίσχυση της καινοτομίας, της έρευνας και της επιχειρηματικότητας, ολοκληρώθηκε στις 28 Ιανουαρίου 2026 η διαδικασία υποβολής προσφορών για την εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή για τη δημιουργία και λειτουργία του έργου.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, υποβλήθηκε προσφορά από κοινοπραξία κυπριακών και ξένων επιχειρήσεων από τη Σαουδική Αραβία, την Ιορδανία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με δραστηριοποίηση στους τομείς της εκπαίδευσης, της τεχνολογίας και των κατασκευών, "στοιχείο που επιβεβαιώνει το αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον και τη διεθνή απήχηση του εγχειρήματος", αναφέρεται.

Όπως αναφέρεται, μετά από προηγούμενες άκαρπες προσπάθειες, η Κυβέρνηση προχώρησε σε στοχευμένη αναμόρφωση του πλαισίου κινήτρων, αξιοποιώντας την ανατροφοδότηση της αγοράς, κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης και σε στενή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, δημιουργώντας πιο ελκυστικές και λειτουργικές προϋποθέσεις για την προώθηση του έργου.

"Η αξιολόγηση της προσφοράς βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, με απόλυτη διαφάνεια και πλήρη τήρηση των όρων του διαγωνισμού", σημειώνει το Υπουργείο, αναφέροντας ότι στρατηγικός στόχος παραμένει η υλοποίηση ενός έργου υψηλής προστιθέμενης αξίας που θα ενισχύσει το οικοσύστημα καινοτομίας της χώρας, θα δημιουργήσει ποιοτικές θέσεις εργασίας και θα αναβαθμίσει περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ