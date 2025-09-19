Μαρία Κάλλας: Το ταλέντο της στη μαγειρική και η σπάνια φωτογραφία από την κουζίνα του σπιτιού της στο Μιλάνο

Μπορεί να έγινε διεθνώς γνωστή για τη φωνή της και το πάθος της για τη μουσική, η Μαρία Κάλλας όμως ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε πέρα από την Τέχνη και τις μικρές καθημερινές απολαύσεις της ζωής. Το φαγητό ήταν μια από αυτές και η ίδια ήταν πολύ καλή μαγείρισσα. Πάντα ήθελε να εντυπωσιάζει -αλλά και να περιποιείται τους καλεσμένους της- και φυσικά μαγείρευε τις πιο πρωτότυπες συνταγές και τα πιο ξεχωριστά πιάτα.

Στο Instagram του συλλέκτη Άρη Λουπάση, υπάρχει μια φωτογραφία της Μαρία Κάλλας από το σπίτι της στο Μιλάνο. Η διάσημη σοπράνο φωτογραφίζεται το 1956 μέσα στην κουζίνα του σπιτιού της, αποκαλύπτοντας πως αυτός ήταν ένας χώρος δημιουργίας για την ίδια. Μέσα από τα πιάτα και τα φαγητά της, άλλωστε η Μαρία Κάλλας φρόντιζε όσους αγαπούσε. Η διάσημη ερμηνεύτρια μάλιστα είχε κάνει μεγάλη προσπάθεια για να χάσει τα παραπάνω κιλά που είχε και πολλές φορές είχε υποστεί τα κακεντρεχή σχόλια της αδελφής της για την εμφάνισή της.

Η ανάρτηση του Άρη Λουπάση

"Η Μαρία Κάλλας στην κουζίνα του σπιτιού της στο Μιλάνο το 1956 σε μια εικόνα διαφορετική από αυτή την οποία έχει συνηθίσει το κοινό μέσα από τις καλλιτεχνικές και κοσμικές εμφανίσεις της. Η μεγαλύτερη σοπράνο όλων των εποχών είχε πάθος για τη μουσική αλλά και μεγάλη αγάπη για τη μαγειρική, τη ζαχαροπλαστική και το καλό φαγητό και υπήρξε μια τέλεια οικοδέσποινα που την ευχαριστούσε ιδιαίτερα να ετοιμάζει πρωτότυπα και ξεχωριστά πιάτα για τους καλεσμένους της.

Όπως αναφέρεται, υπήρξε "γερό πιρούνι" με προτίμηση σε στρείδια, φιλέτο γλώσσας, μπριζόλα αλά φιορεντίνα συνδυασμένη με βραστά ή ωμά λαχανικά, κέικ, πουτίγκες και μια πεντανόστιμη τούρτα σοκολάτας που έφτιαχνε η ίδια ενώ αγόραζε τα πιο παράξενα μαγειρικά σκεύη περνώντας ατέλειωτες ώρες στην κουζίνα όταν το επέτρεπαν οι επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Συγκέντρωνε με μανία συνταγές από εκατοντάδες περιοδικά από όλο τον κόσμο και σε κάθε φιλική ή κοινωνική συγκέντρωση συνήθιζε να ζητάει από τους σεφ τις συνταγές, δημιουργώντας μια τεράστια συλλογή που κατάφερε να διασωθεί μετά τον χαμό της σε ένα βιβλίο που εκδόθηκε το 2006 με τίτλο "La Divina in Cucina".

Παρά τη μεγάλη αγάπη της στο συγκεκριμένο είδος, κατάφερε μετά από σκληρή γυμναστική και δίαιτα να χάσει το 1954 τριάντα κιλά και να δημιουργήσει μια κομψή σιλουέτα που αναδείχτηκε υπέροχα μέσα από μυθικά σύνολα των μεγαλύτερων οίκων μόδας στον κόσμο και να κατακτήσει δύο χρόνια αργότερα μια θέση ανάμεσα στις δέκα πιο φινετσάτες γυναίκες στον κόσμο. Η Μαρία Κάλλας αποτελεί μία από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες της όπερας με ευρύ φωνητικό εύρος και ιδιαίτερη χροιά που της επέτρεπε να τραγουδάει από ρόλους στο δραματικό ρεπερτόριο μέχρι πιο λυρικούς και ευαίσθητους, κατακτώντας μία θέση ανάμεσα στις σπουδαιότερες φωνές της όπερας.

Η αφοσίωσή της στην Τέχνη και η τελειομανία της, την έκαναν πρότυπο για γενιές καλλιτεχνών ενώ είχε την ικανότητα να μετατρέπει κάθε ρόλο σε μία βαθιά συναισθηματική εμπειρία για το κοινό. Η προσωπική της ζωή επίσης τράβηξε την προσοχή των μέσων ενημέρωσης, προσθέτοντας στη μυθική της φήμη. Υπήρξε μία και μοναδική στο είδος της”.