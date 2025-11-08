Το AUB Mediterraneo εμπνέει και μυεί τους νεαρούς μαθητές στην Καινοτομία του Μέλλοντος

Το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Βηρυτού – Mediterraneo (AUB Mediterraneo) οργάνωσε την Παρασκευή την πρώτη του Ημέρα STEM στις εγκαταστάσεις του, υποδεχόμενο 60 μαθητές λυκείου από όλη την Πάφο για μια πρωινή εκδήλωση αφιερωμένη στην ανακάλυψη και την έμπνευση στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εκδήλωση αποτέλεσε μέρος μιας διαπανεπιστημιακής πρωτοβουλίας που ξεκίνησε από το μητρικό Πανεπιστήμιο της Βηρυτού, το οποίο φιλοξένησε τρεις ημέρες ομιλιών, παρουσιάσεων, ερευνών και διεπιστημονικής καινοτομίας με το ίδιο θέμα. Όπως αναφέρεται το AUB Mediterraneo με υπερηφάνεια διεύρυνε και επέκτεινε τη διοργάνωση στην Κύπρο, δίνοντας ζωή στο πνεύμα του STEM μέσα από ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις για την επιχειρηματικότητα, τη μηχανική, τα μαθηματικά και τη ρομποτική, συνοδευόμενες από ξενάγηση στο Εργαστήριο Ευφυούς Ρομποτικής του Πανεπιστημίου.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του πανεπιστημίου στην Πάφο και περιλάμβανε διαδραστικές ομιλίες από μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του AUB Mediterraneo, τα οποία εισήγαν τους μαθητές στις επιστημονικές έννοιες και περιεχόμενο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και τη διεπιστημονικής σκέψης στους τομείς STEM.

Το πρόγραμμα άρχισε με καλωσόρισμα και χαιρετισμό από τον Δρα Ραφαήλ Παπαλλά, Επίκουρου Καθηγητή Πληροφορικής και Μηχανικής, ενώ ακολούθησαν ομιλίες από τον Δρα Yaozhi (George) Zhang από τη Σχολή Διοίκησης, με θέμα «Επιχειρήσεις: Επιστήμη ή Τέχνη;».Η Δρ Claudia Franze, Επίκουρη Καθηγήτρια στη Σχολή Βιομηχανικής Μηχανικής, παρουσίασε το θέμα «Η Μηχανική ως Τρόπος Σκέψης: Πολυπλοκότητα, Δημιουργικότητα και η Τέχνη της Επίλυσης Προβλημάτων», ενώ ο Δρ. Γιώργος Χαραλάμπους ενέπνευσε τους μαθητές με την ομιλία του «Η Δύναμη της Ποσοτικής Διεπιστημονικής Σκέψης».

Οι μαθητές παρακολούθησαν επίσης την παρουσίαση του Δρα Παπαλλά με τίτλο «Ρομποτικός Χειρισμός με Βάση τη Φυσική σε Πολύπλοκα Περιβάλλοντα», δίνοντας μια εικόνα για το πώς τα ευφυή ρομπότ αλληλοεπιδρούν με τον φυσικό κόσμο.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με περιήγηση στις εγκαταστάσεις του AUB Mediterraneo και επίσκεψη στο Ερευνητικό Εργαστήριο Ευφυούς Ρομποτικής, όπου οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά εν εξελίξει έρευνες στους τομείς του ευφυούς ρομποτικού χειρισμού και της τεχνητής νοημοσύνης.

Όπως δήλωσε ο Δρ Παπαλλάς, η Εβδομάδα STEM έχει ως στόχο να δείξει στους νέους ότι η επιστήμη, η τεχνολογία, η μηχανική και τα μαθηματικά δεν περιορίζονται στη θεωρία· είναι συνυφασμένα με τη δημιουργικότητα, την περιέργεια και την επίλυση πραγματικών προβλημάτων. Είμαστε περήφανοι, πρόσθεσε, που ανοίγουμε τις πόρτες μας και μοιραζόμαστε τον ενθουσιασμό της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών με τη νέα γενιά.

Η Ημέρα STEM του AUB Mediterraneo αντικατοπτρίζει την αποστολή του Πανεπιστημίου να προάγει την αριστεία στην εκπαίδευση και την έρευνα, να ενισχύει τη σύνδεση με την τοπική κοινωνία και να εμπνέει τους νέους στην Κύπρο να ακολουθήσουν σπουδές και σταδιοδρομίες στους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας, καταλήγει η ανακοίνωση.