Ευαγγελία Δομάζου για τη Βίκυ Μοσχολιού: Μας είχε ζητήσει να γίνει μοναχή αλλά δεν την αφήσαμε

Προσωπικές πτυχές της οικογενειακής της ζωής αποκάλυψε η Ευαγγελία Δομάζου, κόρη της σπουδαίας ερμηνεύτριας Βίκυς Μοσχολιού και του ποδοσφαιριστή Μίμη Δομάζου. Η ίδια αναφέρθηκε στα τελευταία χρόνια της ζωής της μητέρας της, όταν και τους είχε εκφράσει την επιθυμία της να χειροτονηθεί και να γίνει μοναχή. Επιπλέον, μίλησε για τη σχέση των γονιών της και το διαζύγιό τους, δηλώνοντας ότι δεν γνωρίζει τον λόγο που χώρισαν.

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;», αναφέρθηκε αρχικά στη Βίκυ Μοσχολιού και τη σημαντική της προσφορά στο ελληνικό τραγούδι. «Η μητέρα μου για το ελληνικό τραγούδι ήταν ιέρεια. Ίσως φανεί υπερβολικό αλλά θεωρώ ότι ήταν το μεγαλύτερο κεφάλαιο στο ελληνικό τραγούδι. Εκείνη και ο Μπιθικώτσης αλλάξανε όλο το ελληνικό τραγούδι», ανέφερε αρχικά η Ευαγγελία Δομάζου, προσθέτοντας ότι «η γιαγιά μου έγινε μοναχή. Και η μητέρα μου, στα τελευταία της, που είχε πάει πάνω στην εκκλησίτσα της γιαγιάς και έμενε μαζί της, μας είχε ζητήσει να χειροτονηθεί, αλλά δεν την αφήσαμε».

Αναφερόμενη στη σχέση των γονιών της και στο διαζύγιό τους, η ίδια μοιράστηκε μνήμες από την παιδική της ηλικία, εξηγώντας πως όλα ήταν πολύ όμορφα. Ωστόσο, ο θάνατος του αδερφού της λίγο μετά τη γέννησή του ήταν μεγάλη πληγή για τους γονείς της. «Κατά κύριο λόγο μεγαλώσαμε με τη μαμά. Η ζωή μας, μέχρι τα εννέα μου χρόνια, και τα δέκα της Ράνιας που ήμασταν και με τον μπαμπά, η ζωή μας ήταν τέλεια. Περνάγαμε πάρα πολύ ωραία. Όταν ήμουν τριών ετών γεννήθηκε και ο αδελφός μας, ο Αλέξανδρος, βγήκε πρόωρα στους 8 μήνες. Έμοιαζε του μπαμπά. Δεν υπήρχε θερμοκοιτίδα. Αργήσανε να φέρουν θερμοκοιτίδα. Πέρασε μια εβδομάδα μέσα στο νοσοκομείο μέχρι που πέθανε και έκαναν αεροβάπτιση. Τον είπαν Αλέξανδρο για τον παππού μου. Αυτό σίγουρα ήταν μια πληγή και για τους δυο γονείς μου», είπε.

Για το διαζύγιο των γονιών της, η Ευαγγελία Δομάζου δήλωσε: «Δεν ξέρω γιατί χώρισαν οι γονείς μου. Ποτέ δεν τσακώθηκαν. Τουλάχιστον όχι μπροστά μας. Δεν μας έδωσαν ένα δικαίωμα για να πούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι τρωγόντουσαν. Τη μαμά μου ρώτησα κάποια στιγμή, όταν είχα χωρίσει κι εγώ με τον πρώτο μου σύζυγο. Τη ρώτησα γιατί χώρισε με τον μπαμπά και μου απάντησε ρωτώντας με γιατί χώρισα εγώ. Της είπα ότι χώρισα γιατί είχαμε κάποια προβλήματα και μου είπε "μου απάντησες, σου απάντησα κι εγώ"».

Η ίδια αναφέρθηκε και στη διαχείριση της σχέσης της με τον πατέρα της μετά το διαζύγιο, αλλά και στην αγάπη που διατήρησαν και οι δύο γονείς για τα παιδιά τους: «Σε κανένα παιδί δεν αρέσει να χωρίζουν οι γονείς του. Βέβαια μας ενόχλησε ο χωρισμός. Η μαμά ήταν τόσο καλός άνθρωπος που δεν στερηθήκαμε τον μπαμπά, τουλάχιστον μέχρι που ξαναπαντρεύτηκε εκείνος. Την επισκέφθηκε στο τέλος της ζωής της, τον ζήτησε όταν ήταν μέσα στην εντατική, τον φωνάξαμε, ήρθε, μπήκε στην εντατική, έμειναν οι δυο τους, μίλησαν. Από όσο ξέρω του έδωσε κάποιες συμβουλές. Θέλω να πιστεύω ότι εκεί που είναι και οι δυο, είναι καλά».

Κλείνοντας τη συνέντευξή της, η Ευαγγελία Δομάζου σημείωσε με συγκίνηση: «Με τη μαμά μου πρόλαβα να πω όσα ήθελα. Με τον μπαμπά μου με ενοχλεί λιγάκι γιατί δεν πρόλαβα να του πω πράγματα».

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ