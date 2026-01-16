«Εκείνη είχε δώσει την εντολή - Eίχα αηδιάσει!» - Η Ρίκα Διαλυνά σπάει τη σιωπή για την Αλίκη Βουγιουκλάκη

Η Ρίκα Διαλυνά είχε παραχωρήσει μία σπάνια συνέντευξη στο περιοδικό «Λοιπόν» που συζητήθηκε όσο λίγες. Η σπουδαία ηθοποιός είχε αναφερθεί στη σχέση που είχε με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον τρόπο που αυτή χάλασε στο πέρασμα των χρόνων.

Η ίδια τόνισε πως με την εθνική σταρ είχαν υπάρξει φίλες από τα πρώτα τους βήματα, όταν φοιτούσαν μαζί στη δραματική σχολή, ωστόσο αυτή η φιλία δεν άντεξε στο χρόνο.

Η Ρίκα Διαλυνά περιέγραψε ένα από τα σκηνικά που την ενόχλησαν, με πρωταγωνίστρια την Αλίκη Βουγιουκλάκη: «Στην καριέρα μου δέχτηκα τρικλοποδιές. Στο εξωτερικό βέβαια δεν είχα τέτοια προβλήματα, γιατί είχα τον μάνατζέρ μου και αυτός με προστάτευε. Δεν είχα να φοβηθώ ούτε τον διπλανό, ούτε κανέναν».

«Με την Αλίκη είχαμε υπάρξει φίλες πολύ όταν είχα έρθει από την Κρήτη στην Αθήνα και πήγαμε στην ίδια δραματική σχολή μαζί. Μετά η Αλίκη έγινε λίγο περίεργη. Με κάλεσε μια φορά να παίξουμε στο θέατρο και της είχα πει ότι αν δεν τηρηθεί κάτι στη συμφωνία μας, θα φύγω. Της είπα ότι θέλω να μπει το όνομά μου τελευταίο, αλλά τα γράμματα να είναι ίδιου μεγέθους με τα δικά της», είπε η Ρίκα Διαλυνά.

Η συμφωνία αποτυπώθηκε μάλιστα και στο συμβόλαιο, όμως, όπως αποκάλυψε, την παραμονή της πρεμιέρας διαπίστωσε ότι το όνομά της στην αφίσα είχε τοποθετηθεί με πολύ μικρά γράμματα. «Ήταν σαν μουτζούρα. Είχε δώσει η Αλίκη εντολή να μικρύνουν τα γράμματα του ονόματός μου. Έτσι, έστειλα στην Αλίκη μια ανθοδέσμη και σε όλη την ομάδα και τους είπα ότι αποχωρώ από την παράσταση», κατέληξε η ηθοποιός.

«Της είχα δώσει κάτι μπότες και όταν της τις ζήτησα, μου έδωσε τη μία»

Σε άλλη συνέντευξη είχε τονίσει: «Η Βουγιουκλάκη αφού είχε γίνει η ιστορία στις Κάννες, εγώ είχα αηδιάσει από όλα αποφάσισα να ανοίξω μια μπουτίκ. Μου τηλεφωνάει και μου είπε να ξεχάσω το παρελθόν και είμαστε φιλενάδες και θέλω να παίξεις έναν εντυπωσιακό ρόλο. Με “πίεσε” λίγο. Και πράγματι ήταν ένας ρόλος εντυπωσιακός στην τελευταία πράξη. Αλλά ήθελα να υπογράψουμε συμβόλαιο ότι το όνομά μου θα ήταν στο τέλος με την ίδια γραμματοσειρά με τη δική της. Βλέπω κάτι ψιλά, δεν λέω τίποτα. Την άλλη μέρα της πάω μια ανθοδέσμη και της γράφω “Αν δεν τηρηθούν οι όροι που είπαμε δεν μπορώ να σχολάσω την παράσταση”. Δεν τόλμησε να μου πει τίποτα. Της είχα δώσει κάτι μπότες και όταν της τις ζήτησα, μου έδωσε τη μία», είπε η ηθοποιός, Ρίκα Διαλυνά.

