Η Ευγενία Σαμαρά απαντά για τα δημοσιεύματα για την προσωπική της ζωή

Η Ευγενία Σαμαρά παραχώρησε συνέντευξη στον Χρήστο Τζίφα και στη Rosa. Η γνωστή ηθοποιός και παρουσιάστρια ρωτήθηκε μεταξύ άλλων για τα δημοσιεύματα που κατά καιρούς έχουν κυκλοφορήσεις όσον αφορά την προσωπική της ζωή.

ΟΣΑ ΕΙΠΕ Η ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΑΜΑΡΑ

Η ένταση που προκάλεσε ο Σασμός στις ζωές σας ήταν μεγάλη. Δεν άνοιξε και κλειδαρότρυπες και clickbaits;

Ε, δεν είναι και η καλύτερή μου. Δεν χαίρομαι να βλέπω πράγματα της ζωής μου γραμμένα. Ούτως ή άλλως βέβαια, τα μισά είναι ανακρίβειες, τα άλλα μισά είναι ετεροχρονισμένα. Είναι και αστείο πια. Αλλά και σε τι να με επηρεάσει πραγματικά; Συνειδητά επιλέγω να μη δώσω δύναμη σε πράγματα τα οποία δεν έχουν να κάνουν με μένα. Είναι έξω από μένα αυτά.

Οι ανακρίβειες αυτές όμως δεν δημιουργούν και μια εικόνα για σένα;

Αν θέλεις μπορείς να με γνωρίσεις και να κρίνεις ή αλλιώς μπορείς να κρίνεις από αυτό που διαβάζεις. Δεν με αφορά. Αν θέλεις πραγματικά να με ψάξεις, υπάρχω. Υπάρχω σε δουλειές, κάνω συνεντεύξεις, να ακούσεις τον τρόπο που μιλάω, να ακούσεις ποια μπορεί να είναι η σκέψη μου, η ηθική μου, οι απόψεις μου, έχω λογαριασμούς, μπορείς.

Αν εσύ επιλέξεις να διαβάσεις το clickbait ενός τίτλου, ενός άρθρου, για να βγάλεις συμπέρασμα, άρα γιατί να σε ψήσω; Γιατί να φάω τη ζωή μου για να σε ψήσω για κάτι άλλο, γι’ αυτό που είμαι ή δεν είμαι; Αυτά τα λέω εκ του ασφαλούς, με την έννοια ότι δεν έχει γραφτεί για μένα κάτι να σου πω "ρε συ τώρα θα σκέφτεται κάποιος ότι έκανα αυτό".

Αυτά όλα που γράφονται έχουν να κάνουν με προσωπικά, με λίγο κίτρινα, λίγο με τι φοράω, αν είμαι με τον τάδε. Θεωρώ ότι γενικά οι άνθρωποι που είμαστε κάπως μπροστά στα φώτα όπως λες και εσύ, άρα θα παίξει το όνομά μας, άμα μπούμε σε αυτή τη μαύρη τρύπα, θα πέσουμε σε ένα πηγάδι που δεν έχει πάτο. Και αυτό δεν το θέλω εγώ στη ζωή μου. Θέλω να ασχοληθώ με άλλα πράγματα.

