Γιώργος Μαζωνάκης: Επειγόντως στο νοσοκομείο με σοβαρά συμπτώματα - Τι εξετάζουν οι γιατροί

Εσπευσμένα σε ιδιωτικό θεραπευτήριο του Πειραιά μεταφέρθηκε το βράδυ της Τρίτης (10/02) ο Γιώργος Μαζωνάκης, παρουσιάζοντας έντονη συμπτωματολογία.

Σύμφωνα με τον Ant1, o γνωστός τραγουδιστής ενώ βρισκόταν στο σπίτι του στα νότια προάστια παρουσίασε έντονους πόνους στη κοιλιά και υψηλό πυρετό.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ειδοποίησε φιλικά πρόσωπα, αλλά και τον προσωπικό του γιατρό, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στο ιδιωτικό θεραπευτήριο. Από χθες γίνονται εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συμβαίνει, ενώ δεν αποκλείεται να παραμείνει και σήμερα στο νοσοκομείο. 

Οι θεράποντες ιατροί επιβεβαιώνουν ότι ο αγαπημένος τραγουδιστής βρίσκεται σε άριστη ψυχολογική κατάσταση.

Πηγή: reader.gr

