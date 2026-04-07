Τζαφάρ Τζάκσον: Ο ανιψιός του Μάικλ Τζάκσον κρατούσε μυστικό τον ρόλο του θείου του για έναν ολόκληρο χρόνο

Ο Τζαφάρ Τζάκσον, ανιψιός του θρυλικού Μάικλ Τζάκσον και γιος του Τζερμέιν Τζάκσον, έκρυψε για έναν χρόνο ότι θα υποδυθεί τον «βασιλιά της ποπ». στην επερχόμενη βιογραφική ταινία Michael.

Το μυστικό κράτησε ακόμη και από τη μητέρα του, μέχρι τη στιγμή που ένιωσε έτοιμος να το μοιραστεί.

Μιλώντας στο περιοδικό Interview με τον συμπρωταγωνιστή του Μάιλς Τέλερ, που υποδύεται τον δικηγόρο και μάνατζερ του Μάικλ Τζάκσον, Τζον Μπράνκα, ο Τζαφάρ περιέγραψε την πρώτη εμπειρία προβολής της ταινίας ως «συναρπαστική αλλά ταυτόχρονα περίεργη για τη μητέρα μου», η οποία δυσκολεύτηκε να τον συνδέσει με τον θρυλικό τραγουδιστή στην οθόνη.

 

«Το κράτησα μυστικό»

«Κανείς στην οικογένειά μου δεν ήξερε για έναν χρόνο. Το κράτησα μυστικό μέχρι να νιώσω άνετα να το αποκαλύψω», είπε ο Τζαφάρ, προσθέτοντας ότι η πρώτη θέαση της ταινίας του φάνηκε σύντομη και απογοητευτική, καθώς σκεφτόταν το υλικό που δεν χρησιμοποιήθηκε. Η δεύτερη προβολή, όμως, του επέτρεψε να απολαύσει την ιστορία χωρίς κριτική.

Ο νεαρός ηθοποιός παραδέχτηκε ότι η ταινία τον βοήθησε να δείξει πλευρές του εαυτού του που η μητέρα του δεν είχε ξαναδεί, ενώ ο πατέρας του ακόμη δεν την έχει δει, αφήνοντας τους θεατές να περιμένουν τις αντιδράσεις του.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

