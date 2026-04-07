Τζαφάρ Τζάκσον: Ο ανιψιός του Μάικλ Τζάκσον κρατούσε μυστικό τον ρόλο του θείου του για έναν ολόκληρο χρόνο

Το μυστικό κράτησε ακόμη και από τη μητέρα του, μέχρι τη στιγμή που ένιωσε έτοιμος να το μοιραστεί.

Μιλώντας στο περιοδικό Interview με τον συμπρωταγωνιστή του Μάιλς Τέλερ, που υποδύεται τον δικηγόρο και μάνατζερ του Μάικλ Τζάκσον, Τζον Μπράνκα, ο Τζαφάρ περιέγραψε την πρώτη εμπειρία προβολής της ταινίας ως «συναρπαστική αλλά ταυτόχρονα περίεργη για τη μητέρα μου», η οποία δυσκολεύτηκε να τον συνδέσει με τον θρυλικό τραγουδιστή στην οθόνη.

«Το κράτησα μυστικό»

«Κανείς στην οικογένειά μου δεν ήξερε για έναν χρόνο. Το κράτησα μυστικό μέχρι να νιώσω άνετα να το αποκαλύψω», είπε ο Τζαφάρ, προσθέτοντας ότι η πρώτη θέαση της ταινίας του φάνηκε σύντομη και απογοητευτική, καθώς σκεφτόταν το υλικό που δεν χρησιμοποιήθηκε. Η δεύτερη προβολή, όμως, του επέτρεψε να απολαύσει την ιστορία χωρίς κριτική.

Ο νεαρός ηθοποιός παραδέχτηκε ότι η ταινία τον βοήθησε να δείξει πλευρές του εαυτού του που η μητέρα του δεν είχε ξαναδεί, ενώ ο πατέρας του ακόμη δεν την έχει δει, αφήνοντας τους θεατές να περιμένουν τις αντιδράσεις του.

Πηγή: iefimerida.gr