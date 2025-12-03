Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Αξιολόγηση εκπαιδευτικών: Κεκλεισμένων των θυρών η κατ’ άρθρον συζήτηση στην Επ. Παιδείας

Στην παρουσία της υπουργού Παιδείας διεξάγεται η συζήτηση.

Κεκλεισμένων των θυρών συνεχίζει από το πρωί της Τετάρτης η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας την κατ’ άρθρον συζήτηση του νομοθετήματος σχετικά με το νέο σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου.

Η συνεδρία διεξάγεται στην παρουσία της Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνάς Μιχαηλίδου, η οποία προσήλθε στην Βουλή με αμαξίδιο μετά την επέμβαση της λόγω τραυματισμού, του νέου Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου, Μάριου Παναγίδη και άλλων συνεργατών της.

Πηγή: ΚΥΠΕ

