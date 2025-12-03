Προειδοποιεί η Επίτροπος Διοικήσεως: Υποχρέωση η προσβασιμότητα και ενεργός συμμετοχή ΑμεΑ

Η προώθηση της ισότητας, η προσβασιμότητα και η ενεργός συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία αποτελεί υποχρέωση κάθε σύγχρονου κράτους, το οποίο θεμελιώνεται στις αξίες της ισότητας, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ελευθερίας, της δημοκρατίας και των ανθρώπινων δικαιωμάτων, αναφέρει η Μαρία Στυλιανού–Λοττίδη, Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αναπηρίας, η οποία καθιερώθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 1992 και τιμάται κάθε χρόνο στις 3 Δεκεμβρίου, η Επίτροπος, που λειτουργεί και ως Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, αναφέρει ότι η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, η οποία έχει υπογραφεί και κυρωθεί από την Κύπρο, αποτέλεσε ρηξικέλευθο βήμα προς τον καθορισμό ελάχιστων προτύπων για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

Ταυτόχρονα, σημειώνει ότι ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων παρέχουν τη βάση για την καταπολέμηση όλων των μορφών διακρίσεων, καθιερώνοντας την ισότητα ως τον ακρογωνιαίο λίθο όλων των συναφών πολιτικών που πρέπει να εφαρμόζει και η Κύπρος.

«Ωστόσο, τα άτομα να αναπηρία εξακολουθούν αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια όσον αφορά την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, στην εκπαίδευση, στην απασχόληση, στις ψυχαγωγικές δραστηριότητες και στη συμμετοχή στην πολιτική ζωή, ενώ, σύμφωνα με στοιχεία της Ε.Ε. διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού (28,4%) σε σύγκριση με τα άτομα χωρίς αναπηρία (18,4%)», σημειώνει η Επίτροπος.

Παράλληλα, αναφέρει ότι οι στόχοι της ανεξάρτητης διαβίωσης και της αποϊδρυματοποίησης δεν έχουν επιτευχθεί, με αποτέλεσμα πάνω από 1,4 εκατομμύρια άτομα με αναπηρίες στην ΕΕ να ζουν σε ιδρύματα.

Όπως σημειώνει, το Γραφείο της, μέσα από τις πολλαπλές και πολυεπίπεδες αρμοδιότητές του, αναδεικνύει τις κρατικές υποχρεώσεις για λήψη αποτελεσματικών μέτρων και πολιτικών που θα διασφαλίζουν την πλήρη και ενεργή συμμετοχή των ατόμων µε αναπηρία σε όλους τους τομείς της ζωής.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της εξέτασης ατομικών παραπόνων, «παρεμβαίνουμε για την αποκατάσταση δικαιωμάτων που έχουν παραβιαστεί, καθώς και για την υιοθέτηση πρακτικών που θα διασφαλίσουν τον σεβασμό στα δικαιώματα αυτά και την ορθή εφαρμογή τους».

Πέραν των ατομικών παρεμβάσεων, το Γραφείο της Επιτρόπου συμμετέχει στις συζητήσεις ενώπιον της Βουλής, με σκοπό την πληρέστερη νομοθετική ρύθμιση σημαντικών ζητημάτων που επηρεάζουν τις ζωές των ατόμων με αναπηρίες, όπως είναι η αναθεώρηση του πλαισίου που διέπει τις παροχές και υπηρεσίες προς τα άτομα με αναπηρίες και ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για την ειδική εκπαίδευση.

Επιπλέον, αναφέρεται, ανέδειξε την ανάγκη αναθεώρησης του πλαισίου ένταξης των ατόμων με αναπηρία στην εργασία, μέσω του επανασχεδιασμού ή επέκτασης των προγραμμάτων παροχής κινήτρων σε εργοδότες, στήριξης των ίδιων των ενδιαφερόμενων στην εργασία, ομαλής μετάβασης από το σχολείο στην απασχόληση και συστηματοποίησης της παρακολούθησης και της αξιολόγησης των σχετικών πολιτικών.

Ταυτόχρονα, όμως, υπό την ιδιότητα του Εθνικού Μηχανισμού για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων, «επιθεωρούμε χώρους φιλοξενίας των ατόμων με αναπηρίες, ώστε να αποτρέπονται φαινόμενα ή περιστατικά βίας, κακοποίησης ή παραμέλησης», σημειώνει, κάνοντας αναφορά σε σειρά επισκέψεων σε Στέγες Ηλικιωμένων, οι οποίες κατέδειξαν ότι στις Στέγες αυτές διαμένουν και άτομα με νοητική ή ψυχική αναπηρία, ελλείψει άλλων ειδικών δομών ή διευθετήσεων.

Η Επίτροπος κάνει επίσης αναφορά στην εκστρατεία ενημέρωσης «Μαζί γκρεμίζουμε τα εμπόδια», με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αναπηρίας, επιδιώκοντας τη συμπερίληψη, την κατάργηση των διακρίσεων, της ανισότητας και των προκαταλήψεων, ώστε τα άτομα με αναπηρία να μπορούν να απολαμβάνουν πλήρως τα ανθρώπινα δικαιώματά τους σε ίση βάση με τους άλλους, με ανεξαρτησία, συμμετοχή και αξιοπρέπεια.

Πηγή: ΚΥΠΕ