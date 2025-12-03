Ανάλυση Sky News: Γιατί ο Πούτιν δεν θα συμφωνήσει με το τελευταίο ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία

Μια πρώτη ανάλυση για την επόμενη ημέρα μετά τις 5ωρες συνομιλίες που είχαν χθες ο Βλαντιμίρ Πούτιν με τον απεσταλμένο του Τραμπ για το Ουκρανικό, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του προέδρου των ΗΠΑ, Τζάρεντ Κούσνερ, επιχειρεί το Sky News εκτιμώντας ότι ο Ρώσος πρόεδρος δεν θα συμφωνήσει με την τελευταία εκδοχή του ειρηνευτικού σχεδίου.

Η... κακή ημέρα φάνηκε από νωρίς κατά το βρετανικό μέσο ενημέρωσης καθώς οι δύο Αμερικανοί απεσταλμένοι «έτυχαν VIP μεταχείρισης κατά την επίσκεψή τους στη Μόσχα. Υπήρχε αυτοκινητοπομπή από το αεροδρόμιο, γεύμα σε εστιατόριο με αστέρι Michelin, και ακόμη και μια βόλτα στην Κόκκινη Πλατεία. Φαινόταν, δηλαδή, ότι ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ ήταν περισσότερο σε τουριστική διαδρομή παρά σε πορεία προς την ειρήνη».

GOOD SIGN



RUSSIA 🇷🇺 In case you missed it, U.S. Special Envoy Steve Witkoff and President Trump’s son-in-law Jared Kushner spotted having dinner and walking around tonight in Moscow, accompanied by Kirill Dmitriev. pic.twitter.com/VagH5wWWs3 — Jack Straw (@JackStr42679640) December 3, 2025

Όταν, δε, ξεκίνησαν οι συνομιλιές - αφού ο Πούτιν τους έστησε για περίπου 1,5 ώρα - «ήταν ήδη σαφές ότι δεν ήταν εφικτό το μόνο για το οποίο είχαν έρθει στη Μόσχα: η συμφωνία της Ρωσίας με το τελευταίο ειρηνευτικό σχέδιό τους».

Ο Πούτιν είχε φροντίσει ήδη να ρίξει όλη την ευθύνη στην Ευρώπη: «Ενώ οι καλεσμένοι του έτρωγαν μεσημεριανό, εκείνος ήταν απασχολημένος κατηγορώντας τους συμμάχους της Ουκρανίας ότι εμποδίζουν την ειρηνευτική διαδικασία επιβάλλοντας απαιτήσεις που είναι απαράδεκτες για τη Ρωσία» παρατηρεί το Sky News.

Vladimir Putin warns that Russia is ready to go to war with all of Europe if that’s the path European leaders choose.



He insists Moscow has no intention of starting a war, but says if Europe ignites it, Russia will be the one to finish it.



He adds that facing Europe would be… pic.twitter.com/xiX9JHGbsW — Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) December 2, 2025

«Σε αντίθεση, όμως, με το εχθρικό κλίμα προς την Ευρώπη, υπήρχε μόνο φιλοξενία προς τους Αμερικανούς – μέρος της στρατηγικής της Ρωσίας να απομακρύνει τις ΗΠΑ από τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ και να τις φέρει ξανά στο πλευρό της Μόσχας» συνεχίζει η ανάλυση.

Ο Πούτιν πιστεύει ότι κερδίζει...

«Η Ρωσία θέλει να επιστρέψει στο σχέδιο 28 σημείων που απηχούσε στις απαιτήσεις της. Και πιστεύει ότι έχει το δικαίωμα να το κάνει λόγω των εξελίξεων στο πεδίο της μάχης. Δεν είναι τυχαίο ότι την παραμονή της επίσκεψης της αμερικανικής αντιπροσωπείας στη Μόσχα, η Ρωσία ανακοίνωσε την κατάληψη του Ποκρόφσκ, ενός στρατηγικού στόχου στην περιοχή του Ντονέτσκ. Ήταν ένα μήνυμα που αποσκοπούσε να επιβεβαιώσει την κυριαρχία της Ρωσίας και, κατ' επέκταση, να ενισχύσει τις απαιτήσεις της αντί να τις αμβλύνει» σημειώνει ο αναλυτής του Sky News.

...και πιστεύει ότι τα συμφέροντα των ΗΠΑ και της Ρωσίας είναι κοινά

«Ο άλλος λόγος για τον οποίο πιστεύω ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν αισθάνεται την ανάγκη να συμβιβαστεί είναι επειδή πιστεύει ότι η Μόσχα και η Ουάσιγκτον θέλουν το ίδιο πράγμα: στενότερες σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας, οι οποίες μπορούν να επιτευχθούν μόνο μετά το τέλος του πολέμου» συνεχίζεται η ανάλυση του Sky News.

Σύμφωνα με το βρετανικό κανάλι «είναι εύκολο να καταλάβει κανείς γιατί. Επανειλημμένα σε αυτή τη διαδικασία, οι ΗΠΑ έχουν υιοθετήσει μια θέση που ευνοεί τη Μόσχα. Ο τρόπος με τον οποίο διεξάγονται αυτές οι διαπραγματεύσεις είναι απλώς το πιο πρόσφατο παράδειγμα. Οι Αμερικανοί αναγκάζουν τους Ουκρανούς να έρθουν σε αυτούς – πρώτα στη Γενεύη, μετά στη Φλόριντα. Όσον αφορά τη Μόσχα, ισχύει το αντίθετο. Ο Γουίτκοφ όχι μόνο έκανε ταξίδι κατά τη διάρκεια της νύχτας αλλά στη συνέχεια υπέμεινε τη μακρά αναμονή πριν από τη συνάντηση με τον Πούτιν».

«Όλα αυτά δίνουν την εντύπωση ότι, όσον αφορά τη Ρωσία, οι ΗΠΑ προτιμούν να κατευνάζουν παρά να ασκούν πίεση. Αμφιβάλλω αν ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει περισσότερες ελπίδες» καταλήγει η ανάλυση του Sky News.

Πηγή: protothema.gr