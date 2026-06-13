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Επιχείρηση της Πυροσβεστικής στη Χλώρακα: Διέσωσαν άνδρα που έπεσε σε υπόγειο βάθους τριών μέτρων

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Κινητοποίηση των αρχών τα ξημερώματα του Σαββάτου – Ο τραυματίας ανασύρθηκε με ειδική σανίδα ακινητοποίησης και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Σε επιχείρηση διάσωσης τραυματισμένου προσώπου στη Χλώρακα της επαρχίας Πάφου συμμετείχε τα ξημερώματα του Σαββάτου η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, η κλήση λήφθηκε στις 04:52 για παροχή βοήθειας στην Υπηρεσία Ασθενοφόρων, μετά από πτώση άνδρα σε ημιτελή ακάλυπτο υπόγειο χώρο οικίας, βάθους περίπου τριών μέτρων.

Ο τραυματίας τοποθετήθηκε σε σανίδα ακινητοποίησης και μεταφέρθηκε μέσω του κλιμακοστασίου της οικίας στο σημείο όπου βρισκόταν το πλήρωμα του ασθενοφόρου, το οποίο τον παρέλαβε για μεταφορά στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών.

Για το περιστατικό ανταποκρίθηκε ένα στελεχωμένο διασωστικό όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με την ομάδα διάσωσής του.

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