«Ανάσα» στο κυκλοφοριακό: Παραδόθηκε ο νέος κυκλικός κόμβος στη Λεωφόρο Κάβο Γκρέκο

Ολοκληρώθηκε και παραλήφθηκε το έργο κατασκευής του νέου κυκλικού κόμβου στη συμβολή της Λεωφόρου Κάβο Γκρέκο με την οδό Θαλή στον Πρωταρά, ανακοίνωσε ο Δήμος Παραλιμνίου - Δερύνειας.

Αναφέρεται ότι "η παραλαβή του έργου πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026, στην παρουσία του Δημάρχου Παραλιμνίου - Δερύνειας, του Επαρχιακού Μηχανικού του Τμήματος Δημοσίων Έργων Αμμοχώστου, εκπροσώπου της Διεύθυνσης Ελέγχου του Υπουργείου και του εργολάβου του έργου".

Πρόκειται "για ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο υποδομής, το οποίο συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της κυκλοφοριακής ροής και στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας σε μία από τις πλέον πολυσύχναστες περιοχές του Πρωταρά, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες. Η αποτελεσματικότητα του έργου διαφάνηκε ήδη κατά το τριήμερο του Κατακλυσμού, οπόταν καταγράφηκε αισθητή μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης", αναφέρει ο Δήμος.

Ο Δήμος Παραλιμνίου - Δερύνειας αναφέρει πως "συνεχίζει να προωθεί έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα των δημοτών και των επισκεπτών, αναβαθμίζοντας τις υποδομές και ενισχύοντας την οδική ασφάλεια σε ολόκληρο τον Δήμο".

Πηγή: ΚΥΠΕ