Καλοκαιρινές μπόρες δρόσισαν τη Λευκωσία (βίντεο)

Χαρά σκόρπισαν οι καλοκαιρινές μπόρες στους πολίτες που έσπευσαν να μοιραστούν το βροχερό σκηνικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παρά τις υψηλές θερμοκρασίες και τη διάθεση για θάλασσα, η βροχή δεν λέει να σταματήσει, χτυπώντας κυρίως τα ορεινά και το εσωτερικό τις μεσημεριανές ώρες.

Όπως φαίνεται, βροχές ξέσπασαν στην Αγία Βαρβάρα, στο Δάλι και στη Νήσου

Σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, το απόγευμα αναμένονται μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, στα ορεινά, το εσωτερικό και τα νοτιοανατολικά παράλια ενώ σε καταιγίδα πιθανό να πέσει και χαλάζι.

Η θερμοκρασία απόψε θα πέσει στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 19 στα παράλια και στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Δείτε βίντεο από την ομάδα «ΚΑΙΡΟΦΙΛΟΙ» στο Facebook: