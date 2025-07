ΗΠΑ: Οι Metallica ανάγκασαν το υπουργείο Άμυνας να αποσύρει βίντεο με τραγούδι τους

Το βίντεο ανέβηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χωρίς την άδεια του συγκροτήματος

Οι θρύλοι του χέβι μέταλ Metallica ανάγκασαν την κυβέρνηση των ΗΠΑ να αποσύρει ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιούσε το τραγούδι τους "Enter Sandman" χωρίς άδεια.

Το υπουργείο Άμυνας ανέβασε μια ανάρτηση στο X την Παρασκευή (11 Ιουλίου), στην οποία εμφανιζόταν ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ να προωθεί τις στρατιωτικές δυνατότητες της χώρας σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η αρχική εκδοχή του βίντεο περιλάμβανε το κλασικό τραγούδι του συγκροτήματος 'Enter Sandman' του 1991.

Ωστόσο, δεν παρέμεινε για πολύ στο διαδίκτυο, καθώς οι Metallica εξέδωσαν αμέσως ειδοποίηση για τα πνευματικά δικαιώματα.

Στη συνέχεια, το υπουργείο Άμυνας απέσυρε το βίντεο, δημοσιεύοντας μια έκδοση χωρίς το 'Enter Sandman'.

Εκπρόσωπος του Πενταγώνου δήλωσε: "Εκπρόσωποι του X επικοινώνησαν με το υπουργείο Άμυνας σχετικά με ένα βίντεο που αναρτήθηκε στη σελίδα μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ζήτησαν να αφαιρεθεί το βίντεο λόγω προβλήματος πνευματικών δικαιωμάτων με το τραγούδι 'Enter Sandman' των Metallica. Το βίντεο αφαιρέθηκε, διορθώθηκε και επαναφορτώθηκε στη σελίδα μας".

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση Τραμπ χρησιμοποιεί έργα καλλιτεχνών χωρίς άδεια.

Υπάρχει ένας εκτενής κατάλογος μουσικών που έχουν αντιταχθεί στην εξουσιοδοτημένη χρήση τραγουδιών τους από τον Τραμπ. Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι ABBA, Rolling Stones, Bruce Springsteen, Rihanna, Neil Young, R.E.M., Guns N' Roses, Woodkid και Beyoncé.

Οι κληρονόμοι της Sinead O'Connor έχουν στο παρελθόν στείλει στον Τραμπ δικαστικές εντολές, ενώ οι κληρονόμοι του Isaac Hayes τον μήνυσαν για 134 περιπτώσεις παραβίασης δικαιωμάτων αντιγραφής.

Η Céline Dion καταδίκασε επίσης τη χρήση του τραγουδιού της από τη βραβευμένη με Όσκαρ ταινία Τιτανικός, "My Heart Will Go On", το οποίο χρησιμοποιήθηκε σε μία από τις συγκεντρώσεις του Τραμπ. Η ομάδα της Dion αμφισβήτησε την επιλογή του τραγουδιού, γράφοντας: "Και πραγματικά, ΑΥΤΟ το τραγούδι;"

Ένα άλλο συγκρότημα που πρόσθεσε το όνομά του στον ολοένα αυξανόμενο κατάλογο των καλλιτεχνών που έχουν μηνύσει τον Τραμπ για την παράνομη χρήση τραγουδιών τους σε προεκλογικά βίντεο ήταν οι White Stripes.

Πέρυσι, το ροκ συγκρότημα τόνισε την "κατάφωρη υπεξαίρεση" της επιτυχίας τους "Seven Nation Army". Ο Jack White έγραψε στη λεζάντα ενός αντιγράφου της νομικής αγωγής σε μια ανάρτηση στο Instagram με τη φράση: "Αυτή η μηχανή μηνύει τους φασίστες".

Το πιο πρόσφατο παράδειγμα, πριν από τους Metallica, ήταν το διάσημο αμερικανικό ροκ συγκρότημα Semisonic, το οποίο αντέδρασε στον Λευκό Οίκο τον Μάρτιο για τη χρήση της υποψήφιας για Grammy επιτυχίας τους "Closing Time" πάνω σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δείχνει έναν αλυσοδεμένο απελαθέντα.

Ο Λευκός Οίκος πρόσθεσε το τραγούδι του 1998 σε μια ανάρτηση ενός άνδρα με τους καρπούς του δεμένους με χειροπέδες στη μέση του, καθώς τον εξετάζουν σε ένα αεροδρόμιο. Το βίντεο είχε ως λεζάντα τους στίχους του τραγουδιού: "Δεν χρειάζεται να πας σπίτι σου, αλλά δεν μπορείς να μείνεις εδώ".

Η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων των ΗΠΑ έκανε retweet την ανάρτηση του Λευκού Οίκου στο Χ με τη λεζάντα "Είναι ώρα να κλείσουμε. Κάνουμε την Αμερική ξανά ασφαλή".

Το συγκρότημα απάντησε με ανάρτηση στο X: "Δεν επιτρέψαμε ούτε επιδοκιμάσαμε τη χρήση του τραγουδιού μας από τον Λευκό Οίκο με οποιονδήποτε τρόπο. Και όχι, δεν μας το ζήτησαν. Το τραγούδι μιλάει για τη χαρά, τις δυνατότητες και την ελπίδα και έχουν χάσει εντελώς το νόημα".

Πηγή: gr.euronews