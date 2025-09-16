Το 20% των ακινήτων της λεωφόρου Ηλυσίων Πεδίων ανήκει σε πολίτες του Κατάρ

Η λεωφόρος των Ηλυσίων Πεδίων (Champs-Élysées) δεν είναι πια γαλλική.

Όπως αναφέρει σε δημοσίευμα της η γαλλική εφημερίδα Le Monde, το 20% των ακινήτων που βρίσκονται στην - κατά πολλούς - «ωραιότερη λεωφόρο του κόσμου» ανήκει στο Κατάρ, ή καλύτερα σε οικογένειες και επενδυτικά κεφάλαια με προέλευση το Κατάρ.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, η εξέλιξη αυτή οφείλεται στις διακρατικές συμφωνίες που υπέγραψαν κατά τη δεκαετία του 1990 η Γαλλία και το Κατάρ και οι οποίες προέβλεπαν φορολογικά και άλλα κίνητρα για τους πολίτες του Κατάρ που θα ήθελαν να αγοράσουν ακίνητα στην Γαλλία, ενώ σημαντική είναι επίσης η παρουσία αγοραστών ακινήτων από άλλες χώρες, αρχής γενομένης από τις ΗΠΑ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ